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30 червня 2019, неділя, 08:26 82
Силові структури 2019-06-30T21:30:04+03:00
Українські Новини
Бойовики 31 раз обстріляли позиції ЗСУ, є поранені

Бойовики 31 раз обстріляли позиції ЗСУ, є поранені

За минулу добу сепаратисти 31 раз порушили режим припинення вогню на Донбасі – поранення отримали двоє українських військових. Про це йдеться у повідомленні прес-центру штабу Операції об'єднаних сил в неділю вранці, 30 червня.

Наголошується, що 15 разів застосовувалися заборонені мінськими угодами артилерійські системи калібру 122 мм, міномети калібру 120 і 82 мм, а також гранатомети різних систем, озброєння БМП, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю.

Обстріли велися поблизу н. п. Гранітне, Дослідне, Піски, Водяне, Авдіївка, Верхньоторецьке, Красногорівка, Талаківка, Кам'янка, Павлопіль, Широкіно, Лебединське; Луганське, Майорське, Новолуганcьке, Зайцеве, Залізне.

"В результаті обстрілу ворожих один український військовослужбовець отримав поранення, ще один бойову травму. На кожен обстріл противник отримав адекватну відповідь з озброєння, що не суперечить мінським домовленостям", - зазначили в ООС.

Як повідомляли Українські Новини, бойовики намагаються звинуватити підрозділу ОС в обстрілі населеного пункту.

Напередодні втрати були у ЗСУ і бойовиків.

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