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29 червня 2019, субота, 20:49 9
Силові структури 2019-06-29T21:45:01+03:00
Українські Новини
На фронті поранений український військовий під обстрілом бойовиків

На фронті поранений український військовий під обстрілом бойовиків

ООС. Фото: Міноборони України
ООС. Фото: Міноборони України

Після того, як ситуація на фронті загострилася, бойовики 11 разів обстріляли позиції операції Об'єднаних сил (ООС) 29 червня, один військовий поранений.

Про це йдеться в повідомленні прес-центру ООС, передають Українські Новини.

Зазначається, що окупанти обстрілювали позиції українських підрозділів із застосуванням заборонених "мінськими домовленостями" артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 і 82 мм, а також із гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" супротивник зробив два обстріли позицій Об'єднаних сил, а саме: поблизу населеного пункту Гранітне, у напрямку Нова Мар'ївка - з мінометів калібру 120 мм; неподалік від Опитного в напрямку Веселого - з гранатометів різних систем.

Також у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" супротивник зробив дев'ять обстрілів позицій Об'єднаних сил: поблизу населеного пункту Зайцеве - з мінометів калібру 82 мм; на околиці Залізного - з протитанкових керованих ракет; чотири рази поруч із Новолуганським - із артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 і 82 мм.

Вказується, що тричі був обстріляний район населеного пункту Майорське - з мінометів калібру 120 мм, гранатометів різних систем, протитанкових керованих ракет, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Внаслідок ворожих обстрілів один український військовослужбовець отримав поранення.

В ООС повідомляють, що на обстріл з боку бойовиків українські підрозділи дали адекватну відповідь, втрати противника уточнюються.

Як повідомляли Українські Новини, бойовики намагаються звинуватити підрозділи ОС в обстрілі населеного пункту.

Напередодні втрати були у ЗСУ і бойовиків.

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