На фронті поранений український військовий під обстрілом бойовиків

Після того, як ситуація на фронті загострилася, бойовики 11 разів обстріляли позиції операції Об'єднаних сил (ООС) 29 червня, один військовий поранений.

Про це йдеться в повідомленні прес-центру ООС, передають Українські Новини.

Зазначається, що окупанти обстрілювали позиції українських підрозділів із застосуванням заборонених "мінськими домовленостями" артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 і 82 мм, а також із гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" супротивник зробив два обстріли позицій Об'єднаних сил, а саме: поблизу населеного пункту Гранітне, у напрямку Нова Мар'ївка - з мінометів калібру 120 мм; неподалік від Опитного в напрямку Веселого - з гранатометів різних систем.

Також у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" супротивник зробив дев'ять обстрілів позицій Об'єднаних сил: поблизу населеного пункту Зайцеве - з мінометів калібру 82 мм; на околиці Залізного - з протитанкових керованих ракет; чотири рази поруч із Новолуганським - із артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 і 82 мм.

Вказується, що тричі був обстріляний район населеного пункту Майорське - з мінометів калібру 120 мм, гранатометів різних систем, протитанкових керованих ракет, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Внаслідок ворожих обстрілів один український військовослужбовець отримав поранення.

В ООС повідомляють, що на обстріл з боку бойовиків українські підрозділи дали адекватну відповідь, втрати противника уточнюються.

Як повідомляли Українські Новини, бойовики намагаються звинуватити підрозділи ОС в обстрілі населеного пункту.

Напередодні втрати були у ЗСУ і бойовиків.