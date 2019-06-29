На фронті поранений український військовий під обстрілом бойовиків

Після того, як ситуація на фронті загострилася, бойовики 11 разів обстріляли позиції операції Об'єднаних сил (ООС) 29 червня, один військовий поранений.\r\nПро це йдеться в повідомленні прес-центру ООС, передають Українські Новини.\r\nЗазначається, що окупанти обстрілювали позиції українських підрозділів із застосуванням заборонених "мінськими домовленостями" артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 і 82 мм, а також із гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.\r\nУ районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" супротивник зробив два обстріли позицій Об'єднаних сил, а саме: поблизу населеного пункту Гранітне, у напрямку Нова Мар'ївка - з мінометів калібру 120 мм; неподалік від Опитного в напрямку Веселого - з гранатометів різних систем.\r\nТакож у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" супротивник зробив дев'ять обстрілів позицій Об'єднаних сил: поблизу населеного пункту Зайцеве - з мінометів калібру 82 мм; на околиці Залізного - з протитанкових керованих ракет; чотири рази поруч із Новолуганським - із артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 і 82 мм.\r\nВказується, що тричі був обстріляний район населеного пункту Майорське - з мінометів калібру 120 мм, гранатометів різних систем, протитанкових керованих ракет, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.\r\nВнаслідок ворожих обстрілів один український військовослужбовець отримав поранення.\r\nВ ООС повідомляють, що на обстріл з боку бойовиків українські підрозділи дали адекватну відповідь, втрати противника уточнюються.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, бойовики намагаються звинуватити підрозділи ОС в обстрілі населеного пункту.\r\nНапередодні втрати були у ЗСУ і бойовиків.