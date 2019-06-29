Звільненого з полону українця Великого СБУ передала в прокуратуру

Служба безпеки України передала прокуратурі звільненого 28 червня з полону українця Дмитра Великого для розслідування справи про дезертирство.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби СБУ, передають Українські Новини.

Співробітники СБУ встановили, що один з громадян, звільнений бойовиками 28 червня поточного року, знаходиться в Україні в розшуку за підозрою у скоєнні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 407 (самовільне залишення військової частини або місця служби) Кримінального кодексу.

"Після прильоту в аеропорт "Київ", співробітники СБУ дали можливість громадянину зустрітися з батьками в Павлоградському районі Дніпропетровської області. Після чого у відповідності з чинним законодавством він був переданий слідчому СБУ військової прокуратури Дніпропетровського гарнізону, який веде цю справу", - сказано в повідомленні.

Наголошується, що ніяких порушень прав громадянина при супроводженні у військову прокуратуру не відбувалося, рішення про подальших процесуальних дій буде прийматися військовою прокуратурою.

Як повідомляли Українські Новини, до звільненого з полону військовому вночі увірвалася СБУ.

У четвер самопроголошені Донецька і Луганська "народні республіки" на переговорах з членом політради партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктором Медведчуком вирішили звільнити 4 українських полонених.