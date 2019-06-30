підписатися на розсилку
25.9 26.25
29.1 29.85
˟
30 червня 2019, неділя, 08:00 20
Життя 2019-06-30T11:00:03+03:00
Українські Новини
В Україні сьогодні відзначають День молоді

В Україні сьогодні відзначають День молоді

Молодь. Фото: pixabay
Молодь. Фото: pixabay

Сьогодні, 30 червня, відзначається 25-й День молоді в Україні. Це свято встановлено на підтримку ініціатив молодіжних організацій і об'єднань України, вважається також святом всіх молодих українців.

Невдовзі після здобуття Україною незалежності перший Президент України 22 червня 1994 року підписав указ № 323/94 «Про День молоді», згідно з яким День молоді відзначається щороку в останню неділю червня.

30 червня відзначають День молоді в Узбекистані. А білоруська молодь відзначає свято так само, як і українці - в останню неділю червня. Міжнародний день молоді, встановлений ООН, відзначається 12 серпня.

У минулому році День молоді випав на 24 червня. Були проведені різні концерти, майстер-класи, акції та флешмоби. Щорічно Кабмін виділяє 60 премій для заохочення найбільш талановитих молодих людей.

У цьому році також плануються різні заходи, вечірки, концерти, лекції, багато смачної їжі та напоїв.

Раніше, Українські Новини склали перелік заходів, які можна відвідати на День молоді.

Також синоптик розповіла про погоду на 30 червня і дала прогноз на початок наступного тижня.

Більше новин про: свято Молодь вихідні відпочинок літо День молоді-2019

Архів
Новини
Попкорн. Фото: pixabay
Кращі серіали червня за версією BBC Сulture 09:30
Для кого можуть бути небезпечні свіжовичавлені фреші 09:30
У ЦВК знову затвердять черговість партій у виборчому бюлетені 09:22
Найкращі серіали червня по версії BBC Culture 09:00
Українців визнали найсексуальнішою в світі нацією 08:56
більше новин
В Польщі ухвалили закон про нульову ставку податку на доходи фізосіб 09:00
Конфлікт Зеленського та МЗС: Гройсман різко висловився про дії Клімкіна 13:04
У кандидата в нардепи від "Слуги народу" Куницького виявилося подвійне громадянство, - ЗМІ 15:40
Ситуація на фронті загострилася: у ЗСУ і бойовиків масштабні втрати 11:21
Звільнені з полону українці прибули в Мінськ 15:15
більше новин
В Польщі ухвалили закон про нульову ставку податку на доходи фізосіб 09:00
У кандидата в нардепи від "Слуги народу" Куницького виявилося подвійне громадянство, - ЗМІ 15:40
Глава "Нафтогазу" отримав більше 1 млн гривень премії за кожен робочий день в 2018 році 12:15 Документ
Зеленський дав громадянство 14 іноземцям за захист територіальної цілісності України 12:44
У суботу в Україні будуть сильні шквали вітру і похолоднішає до +5 14:08 Карта
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok