В Україні сьогодні відзначають День молоді

Сьогодні, 30 червня, відзначається 25-й День молоді в Україні. Це свято встановлено на підтримку ініціатив молодіжних організацій і об'єднань України, вважається також святом всіх молодих українців.

Невдовзі після здобуття Україною незалежності перший Президент України 22 червня 1994 року підписав указ № 323/94 «Про День молоді», згідно з яким День молоді відзначається щороку в останню неділю червня.

30 червня відзначають День молоді в Узбекистані. А білоруська молодь відзначає свято так само, як і українці - в останню неділю червня. Міжнародний день молоді, встановлений ООН, відзначається 12 серпня.

У минулому році День молоді випав на 24 червня. Були проведені різні концерти, майстер-класи, акції та флешмоби. Щорічно Кабмін виділяє 60 премій для заохочення найбільш талановитих молодих людей.

У цьому році також плануються різні заходи, вечірки, концерти, лекції, багато смачної їжі та напоїв.

Раніше, Українські Новини склали перелік заходів, які можна відвідати на День молоді.

Також синоптик розповіла про погоду на 30 червня і дала прогноз на початок наступного тижня.