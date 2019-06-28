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28 июня 2019, пятница, 06:00 1857
Афиша 2019-06-28T06:00:03+03:00
Українські Новини
День молодежи-2019: где отметить в Киеве

День молодежи-2019: где отметить в Киеве

День молодежи в 2019 отмечается 30 июня. Фото: pixabay
День молодежи в 2019 отмечается 30 июня. Фото: pixabay

Ежегодно в последнее воскресение июня отмечается День молодежи в Украине. Так, в этом году праздник пройдет 30 июня. По обычаю, день стараются провести за веселыми прогулками и хорошим времяпровождением. О том, куда можно отправиться на День молодежи в Киеве, расскажут Українські Новини.

Пикник на Певчем поле

Одним из популярнейших мест для празднования можно назвать Певчее поле, поскольку здесь планируется масса мероприятий. Так, в праздничные выходные можно побывать на пикнике, где будут подавать блюда, приготовленные на гриле, а также оригинальные напитки. Кроме того, организаторы обещают выступления украинских артистов и кавер-групп.

Цветочная Эллада

При этом на Певчем поле открылась новая выставка цветов, оформленная в греческом стиле, "Цветочная Эллада". Кроме представленных больше сотни тысяч цветов, гости смогут поучаствовать в мастер-классах, посетить цветочную ярмарку и кинотеатр под открытым небом.

Сиеста в Арсенале

Ко Дню молодежи 30 июня в 17:00 пройдет музыкальный фестиваль, где смогут выступить ранее подавшие заявку молодые исполнители. Мероприятие организовано как одно из целого ряда вечеринок у фонтана на Художественном Арсенале.

Carbon Art Lito

В рамках Carbon Art Lito на ВДНХ ожидается проведение большого разнообразия тематических вечеров, выставок, ярмарок и т.п. В разных павильонах можно побывать на выставке граффити и ярмарке проектов, вечере электронной музыки и выставку видео арт работ, концерт акустической музыки и кино под открытым небом.

Circus Night Market

Также на ближайших выходных на ВДНХ расположится цирк с яркими перформансами от музыкантов, воздушных гимнастов, клоунов, жонглеров и т.д. На празднике гостей ждет невероятная атмосфера, масштабные декорации и профессиональные цирковые номера.

NALIVKA Craft Beverage Festival

Ко Дню Конституции и молодежи киевлянам и гостям столицы предлагается побывать на VI фестивале-дегустации NALIVKA Craft Beverage Festival. Основной темой фестиваля в этом году является клубника. Ко свежим напиткам, чудесной музыке, фудкортам и фотозонам также будет прилагаться развлекательная программа.

Как сообщали Українські Новини, также мероприятия организованы и по случаю празднования Дня Конституции.

Однако к выходным погода в Киеве испортилась.

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