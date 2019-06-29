Гриневич в травні отримала зарплату майже в чотири рази більше окладу

Заробітна плата міністра освіти і науки Лілії Гриневич за травень становила 39,7 тис. гривень, її заступників - від 48,4 тис. до 59,5 тис. гривень, державного секретаря міністерства - 80,7 тис. гривень.

Про це йдеться у відповіді Міністерства освіти і науки на запит Українських Новин.

Сума коштів, нарахована Гриневич в травні, становила 39 747 гривень, з них посадовий оклад - 11 636 гривень, надбавка за вислугу років - 3 142 гривні, надбавка за роботу в умовах режимних обмежень - 1 745 гривень, надбавка за інтенсивність праці - 11 636 гривень, витрати - 7 867 гривень, відпускні - 3 215 гривень, індексація - 506 гривень.

Зарплата заступників міністра Романа Греби становила 95,2 тис. гривень, Павла Хобзея - 114,6 тис. гривень, Максима Стріхи - 53,3 тис. гривень, Юрія Рашкевича - 90 тис. гривень, Вадима Карандія - 53 тис. гривень, Світлани Даниленко - 49,5 тис. гривень і держсекретаря Павла Полянського - 80,7 тис. гривень.

Як повідомляли Українські Новини, Гриневич витратила 183 тис. гривень на відрядження по Україні та за кордон у 2018.

Тим часом, держсекретар Міносвіти заробив на 22 тисячі більше Гриневич в січні.

Раніше НАЗК внесло приписи Гриневич і Кубіву.

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