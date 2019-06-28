Гройсман влаштував зустріч на пуфиках "як Зеленський"

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман 28 червня, в День Конституції України, провів зустріч з українцями в парку Наталка. При цьому зустріч пройшла сидячи на пуфах.

Відповідні фото чиновник виклав у себе на офіційній сторінці в Facebook.

Володимир Гройсман. Фото: facebook.com/Владимир Гройсман

Як повідомляли Українські Новини, у п'ятницю в Україні відзначається 23-я річниця з моменту вступу в силу Конституції.

Тим часом, Зеленський в День Конституції запустив флешмоб #мояулюбленастаття і потролив депутатів. День Конституції України: де відсвяткувати.