8 червня, в День Конституції у центрі окупованого Донецька невідомі вивісили український прапор і включили національний гімн.\r\nЯк передає Donbass.live державний прапор України вивісили на будівлі колишнього готелю "Україна" на вулиці Артема.\r\nТакож в мережі опубліковано відео, де поряд з вивішеним прапором звучить гімн України.\r\nАктуальність відео підтверджує свіжа "республіканська" газета.\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, у п'ятницю в Україні відзначається 23-я річниця з моменту вступу в силу Конституції.\r\nТим часом, Зеленський в День Конституції запустив флешмоб #мояулюбленастаття і потролив депутатів.\r\nВ 2018 році до Дня Конституції України в окупованому Донецьку з'явилися поздоровчі листівки.