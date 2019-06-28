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28 червня 2019, пʼятниця, 19:10 55
Суспільство 2019-06-28T19:21:32+03:00
Українські Новини
Відео дня: У центрі Донецька вивісили прапор України і пролунав національний гімн

Відео дня: У центрі Донецька вивісили прапор України і пролунав національний гімн

8 червня, в День Конституції у центрі окупованого Донецька невідомі вивісили український прапор і включили національний гімн.

Як передає Donbass.live державний прапор України вивісили на будівлі колишнього готелю "Україна" на вулиці Артема.

Також в мережі опубліковано відео, де поряд з вивішеним прапором звучить гімн України.

Актуальність відео підтверджує свіжа "республіканська" газета.

Як повідомляли Українські Новини, у п'ятницю в Україні відзначається 23-я річниця з моменту вступу в силу Конституції.

Тим часом, Зеленський в День Конституції запустив флешмоб #мояулюбленастаття і потролив депутатів.

В 2018 році до Дня Конституції України в окупованому Донецьку з'явилися поздоровчі листівки.

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