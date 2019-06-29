Маркарова за рахунок надбавок потроїла оклад за травень

Заробітна плата міністра фінансів Оксани Маркарової, яка вже півроку пропрацювала на посаді, за травень склала 38,8 тис. гривень, її заступників - від 29,1 тис. до 70,2 тис. гривень.

Про це йдеться у відповіді Міністерства фінансів україни на запит Українських Новин.

Сума коштів, нарахована Маркарової в травні, склала 38 823 гривні, з них посадовий оклад за фактично відпрацьований час - 12 364 гривні, надбавки - 15 702 гривні, відпускні - 3 740 гривень, відрядження - 7 017 гривень.

Зарплата заступників Андрія Градиля склала 29,1 тис. гривень, Юрія Гелетия - 66,9 тис. гривень, Юрія Джигиря - 62 тис. гривень, Сергія Верланова - 70,2 тис. гривень, Василя Шкуракова - 57 тис. гривень.

Як повідомляли Українські Новини, у квітні міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заробив більше всіх міністрів.

Міністр фінансів поки не планує подавати у відставку.