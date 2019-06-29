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29 червня 2019, субота, 06:40 12 Документ
Кабмін 2019-06-29T08:30:01+03:00
Українські Новини
Маркарова за рахунок надбавок потроїла оклад за травень

Маркарова за рахунок надбавок потроїла оклад за травень

Оксана Маркарова
Оксана Маркарова

Заробітна плата міністра фінансів Оксани Маркарової, яка вже півроку пропрацювала на посаді, за травень склала 38,8 тис. гривень, її заступників - від 29,1 тис. до 70,2 тис. гривень.

Про це йдеться у відповіді Міністерства фінансів україни на запит Українських Новин.

Сума коштів, нарахована Маркарової в травні, склала 38 823 гривні, з них посадовий оклад за фактично відпрацьований час - 12 364 гривні, надбавки - 15 702 гривні, відпускні - 3 740 гривень, відрядження - 7 017 гривень.

Зарплата заступників Андрія Градиля склала 29,1 тис. гривень, Юрія Гелетия - 66,9 тис. гривень, Юрія Джигиря - 62 тис. гривень, Сергія Верланова - 70,2 тис. гривень, Василя Шкуракова - 57 тис. гривень.

Як повідомляли Українські Новини, у квітні міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заробив більше всіх міністрів.

Міністр фінансів поки не планує подавати у відставку.

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