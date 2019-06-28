У партії Порошенка заявили про підготовку обшуків в її офісі

Політична партія "Європейська солідарність" заявляє про заплановані в офісі партії обшуки.\r\nПро це йдеться в повідомленні прес-служби політсили, передають Українські Новини.\r\n"З різних і достовірних джерел нам стало відомо про обшуки, які плануються в офісі ЄС. Це прозорий офіс, тут легко, очевидно, проводити обшуки. Але ключове запитання, яке у нас виникає - які підстави і причини? Ми бачимо в цьому суто політичні мотиви - як спробу паралізувати роботу офісу і штабу "Європейської солідарності". Але ми не дозволимо цього зробити", - сказала депутат Верховної Ради від фракції "Народний фронт", член команди "Європейської солідарності" Вікторія Сюмар.\r\nЗ її слів, обшуки будуть проводити заради шоу, яке має на меті прикрити нездатність виконати обіцянки, дані під час президентських виборів.\r\nВона зазначила, що ці дії не мають нічого спільного з правом та є примітивними способами політичного залякування, які дивним чином об'єднали колишнього першого заступника голови Адміністрації Президента Віктора Януковича Андрія Портнова і Державне бюро розслідувань.\r\n"Ми б хотіли зрозуміти, яка роль Портнова в чорному штабі проти партії ЄС. А особливе запитання - яким чином і на підставі чого він отримує дані від Державного бюро розслідувань. Як на мене, прямий злив через Трубу інформації Портнову - це злив інформації Росії, який явно послаблює українську армію", - вказала Сюмар.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Державне бюро розслідувань відкрило 8 кримінальних проваджень проти Порошенка.\r\nРаніше правоохоронці провели обшуки у волонтера і колишнього радника Президента Петра Порошенка Юрія Бірюкова, а партія Порошенка "Європейська солідарність" назвала це політичним переслідуванням і спробою реваншу проросійських сил.\r\n