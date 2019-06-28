У партії Порошенка заявили про підготовку обшуків в її офісі

Політична партія "Європейська солідарність" заявляє про заплановані в офісі партії обшуки.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби політсили, передають Українські Новини.

"З різних і достовірних джерел нам стало відомо про обшуки, які плануються в офісі ЄС. Це прозорий офіс, тут легко, очевидно, проводити обшуки. Але ключове запитання, яке у нас виникає - які підстави і причини? Ми бачимо в цьому суто політичні мотиви - як спробу паралізувати роботу офісу і штабу "Європейської солідарності". Але ми не дозволимо цього зробити", - сказала депутат Верховної Ради від фракції "Народний фронт", член команди "Європейської солідарності" Вікторія Сюмар.

З її слів, обшуки будуть проводити заради шоу, яке має на меті прикрити нездатність виконати обіцянки, дані під час президентських виборів.

Вона зазначила, що ці дії не мають нічого спільного з правом та є примітивними способами політичного залякування, які дивним чином об'єднали колишнього першого заступника голови Адміністрації Президента Віктора Януковича Андрія Портнова і Державне бюро розслідувань.

"Ми б хотіли зрозуміти, яка роль Портнова в чорному штабі проти партії ЄС. А особливе запитання - яким чином і на підставі чого він отримує дані від Державного бюро розслідувань. Як на мене, прямий злив через Трубу інформації Портнову - це злив інформації Росії, який явно послаблює українську армію", - вказала Сюмар.

Як повідомляли Українські Новини, Державне бюро розслідувань відкрило 8 кримінальних проваджень проти Порошенка.

Раніше правоохоронці провели обшуки у волонтера і колишнього радника Президента Петра Порошенка Юрія Бірюкова, а партія Порошенка "Європейська солідарність" назвала це політичним переслідуванням і спробою реваншу проросійських сил.