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28 червня 2019, пʼятниця, 08:43 22 Документ
Кабмін 2019-06-28T12:00:02+03:00
Українські Новини
Розенко отримав надбавку за "інтенсивну працю" розміром майже з оклад у травні

Розенко отримав надбавку за "інтенсивну працю" розміром майже з оклад у травні

Павло Розенко.
Павло Розенко.

Заробітна плата віце-прем'єр-міністра Павла Розенка за травень становить 40,6 тис. гривень.

Про це сказано у відповіді секретаріату Кабінету Міністрів на запит Українських Новин.

Згідно з ним, Розенку було нараховано за травень 40 637 гривень, з них посадовий оклад становит 15 437 гривень, надбавка за вислугу років - 7 718 гривень, надбавка за інтенсивність праці - 13 121 гривню, індексація - 656 гривень, премія - 3 705 гривень.

Сума утриманих податків становить 7 924 гривні.

Фактична сума коштів, одержана віце-прем'єром, становить 32 713 гривень.

Як повідомляли Украінські Новини, Розенко вніс у декларацію подарунок від матері за 400 тис. гривень та доходи колишньої дружини. Раніше Розенку нарахували зарплату в 10 разів більше окладу.

Тим часом список від партії Порошенка поповнився ще 13 кандидатами, в числі яких Розенко.

Більше новин про: зарплати чиновників Павло Розенко Міністерство соцполітики України

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