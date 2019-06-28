Розенко отримав надбавку за "інтенсивну працю" розміром майже з оклад у травні

Заробітна плата віце-прем'єр-міністра Павла Розенка за травень становить 40,6 тис. гривень.

Про це сказано у відповіді секретаріату Кабінету Міністрів на запит Українських Новин.

Згідно з ним, Розенку було нараховано за травень 40 637 гривень, з них посадовий оклад становит 15 437 гривень, надбавка за вислугу років - 7 718 гривень, надбавка за інтенсивність праці - 13 121 гривню, індексація - 656 гривень, премія - 3 705 гривень.

Сума утриманих податків становить 7 924 гривні.

Фактична сума коштів, одержана віце-прем'єром, становить 32 713 гривень.

Як повідомляли Украінські Новини, Розенко вніс у декларацію подарунок від матері за 400 тис. гривень та доходи колишньої дружини. Раніше Розенку нарахували зарплату в 10 разів більше окладу.

Тим часом список від партії Порошенка поповнився ще 13 кандидатами, в числі яких Розенко.