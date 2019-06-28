День молоді-2019: де відсвяткувати в Києві

Щорічно в останню неділю червня відзначається День молоді в Україні. Так, в цьому році свято пройде 30 червня. За звичаєм, день намагаються провести за веселими прогулянками і хорошим проведенням часу. Про те, куди можна відправитися на День молоді в Києві, розкажуть Українські Новини.

Пікнік на Співочому полі

Одним з найпопулярніших місць для святкування можна назвати Співоче поле, оскільки тут планується маса заходів. Так, в святкові вихідні можна побувати на пікніку, де подаватимуть страви, приготовані на грилі, а також оригінальні напої. Крім того, організатори обіцяють виступи українських артистів і кавер-груп.

Квіткова Еллада

При цьому на Співочому полі відкрилася нова виставка квітів, оформлена в грецькому стилі, "Квіткова Еллада". Крім прогулянки поміж представлених більше сотні тисяч квітів, гості зможуть взяти участь у майстер-класах, відвідати квіткову ярмарок і кінотеатр під відкритим небом.

Сієста в Арсеналі

До Дня молоді 30 червня о 17:00 пройде музичний фестиваль, де зможуть виступити молоді виконавці. Захід організовано як одна з цілої низки вечірок біля фонтану на Мистецькому Арсеналі.

Carbon Art Lito

В рамках Carbon Art Lito на ВДНГ очікується проведення великої різноманітності тематичних вечорів, виставок, ярмарків і т.п. У різних павільйонах можна побувати на виставці графіті і ярмарку проектів, вечорі електронної музики і виставці відео арт робіт, концерті акустичної музики та кіно під відкритим небом.

Circus Night Market

Також найближчими вихідними на ВДНГ розташується цирк з яскравими перформансами від музикантів, повітряних гімнастів, клоунів, жонглерів і т.д. На святі гостей чекає неймовірна атмосфера, масштабні декорації і професійні циркові номери.

NALIVKA Craft Beverage Festival

До Дня Конституції та молоді киянам і гостям столиці пропонується побувати на VI фестивалі-дегустації NALIVKA Craft Beverage Festival. Основною темою фестивалю цього року є полуниця. До свіжих напоїв, чудової музики, фудкортів та фотозон також буде додаватися розважальна програма.

Як повідомляли Українські Новини, також заходи організовані й з нагоди святкування Дня Конституції.

Однак до вихідних погода в Києві зіпсувалася.