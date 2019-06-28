Спека готує реванш: синоптик дала прогноз на День Конституції та початок липня

Сильна спека, яка лютувала в Україні, перемістилася в Західну Європу. І тепер північна Німеччина важко дихає від + 33 + 37 градусів, не кажучи вже про Іспанію та все Середземномор'я.

Про це у своєму метеоблозі повідомила синоптик Наталка Діденко, передають Українські Новини.

За її словами, у найближчі дні Україна нарешті отримає свіжу компенсацію за недавню спеку. Атмосферний фронт, пов'язаний з балтійським вологим циклоном Отто, створить умови для вологої і прохолодної погоди.

"Дощі будуть локальним і невеликими, але холодне повітря, який завжди важче, буде заходити в Україну разом з сильним вітром. Напрямок вітру очікується північно-західним. Уважно вибирайте місце для паркування автомобіля, особливо небезпечні зони - під старими деревами", - попередила Діденко.

На півдні і сході України, за її словами, сильний вітер малоймовірний. Спека буде падати стрімко і вже протягом 28, 29 та 30 червня у більшості областей України денна температура повітря становитиме + 20 + 26 градусів. На півдні і сході очікується + 23 + 29 градусів, а в північних областях місцями навіть + 18 + 22 градуси.

Метеоблог головного синоптика країни. Джерело: met.fu-berlin.de

Істотно похолодає вночі - стовпчики термометрів будуть опускатися до + 9 + 16 градусів.

Початок липня знову посилить температурний режим - в Україні очікується протягом дня + 25 + 30 градусів, на півдні та сході місцями до +32 градусів. Однак сильна спека малоймовірна.

1 липня в Україні буде переважати високий атмосферний тиск, опади не очікуються, лише на південному сході можливі локальні грозові дощі. 2 липня прийде атмосферний фронт, тому збільшиться хмарність та пройдуть короткочасні дощі з грозами. 3 липня посилиться вплив західного антициклону з центром над Великобританією - в більшості областей Європи, включно з Україною, буде переважати суха погода.

У Києві в День конституції на довгих вихідних 28, 29 і 30 червня є ймовірність короткочасного дощу з грозою. Однак опади будуть незначними, а сонячні періоди - більш тривалими. У столиці наприкінці тижня, разом з вихідними, буде відчутно свіже.

Температура повітря в Києві знизиться вночі до +10 +14 градусів, вдень очікується + 20 + 22 градуси. Прохолодні відчуття посилювати поривчастий північно-західний вітер.

Липень розпочнеться в столиці підвищенням температури повітря, однак реваншу сильної спеки не буде. Стовпчики термометрів піднімуться в денні години до +25 +28 градусів. Істотні опади малоймовірні, лише 2 липня пройдуть місцями короткочасні дощі з грозами.

"Така синоптична ситуація зі значними коливаннями атмосферного тиску і температури повітря може негативно вплинути на стан здоров'я людей із серцево-судинними недугами, викликати слабкість, сонливість, головний біль. Уважно стежте за своїм самочуттям і новими прогнозами погоди", - попередила Діденко.

Однак позитив, на її думку, в подібній метаморфозі погоди є. Адже дощі і похолодання очистять повітря від шкідливих речовин, які акумулювала тривалий час спека над нашими будинками і навколишнім середовищем.

Нагадаємо, Європу накрила аномальна спека: у Франції та Швейцарії температура вище 40 градусів.

Тим часом спека "перевалить" за +36 і піде в Європу: синоптик попередила про різку зміну погоди в Україні.