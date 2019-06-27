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27 червня 2019, четвер, 22:33 23
Силові структури 2019-06-28T00:30:01+03:00
Українські Новини
Екс-кандидатка від "Європейської солідарності" підозрюється у побитті двох людей

Екс-кандидатка від "Європейської солідарності" підозрюється у побитті двох людей

Наталія Баласинович. Фото:
Наталія Баласинович. Фото: "Оглядач"

Прокуратура заочно повідомила голові Васильківської районної ради Київської області Наталії Баласинович про підозру в нанесенні легких тілесних ушкоджень 2 особам та хуліганстві.

Про це сказано в повідомленні прес-служби прокуратури Києва, передають Українські Новини.

"34-річна голова Васильківської районної ради неодноразово викликалася до прокуратури міста Києва для оголошення підозри в заподіянні легких тілесних ушкоджень, що спричинили короткочасний розлад здоров'я, а також хуліганство, тобто грубе порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжувалося особливою зухвалістю" , - сказано в ньому.

Вказується, що слідство встановило 3 епізоди злочинних дій підозрюваної: нанесення своєму чоловікові на грунті ревнощів легких тілесних ушкоджень; грубе порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжувалося особливою зухвалістю щодо свекрухи похилого віку за місцем її проживання; заподіяння легких тілесних ушкоджень жінці-консьєржу цього ж будинку.

З урахуванням викладеного, а також наявності достатніх доказів для підозри особи у скоєнні злочинів, голова райради неодноразово викликалася до прокуратури Києва з метою оголошення їй підозри відповідно до ст. 481 Кримінального процесуального кодексу, однак на виклики вона безпричинно не з'являлась.

З огляду на це 27 червня прокуратура Києва заочно повідомила їй про підозру у скоєнні злочинів, передбачених частинами 1, 2 ст. 125 (нанесення легких тілесних ушкоджень) і ч. 1 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу, і направила підозру за місцем роботи і проживання.

Раніше Баласинович мала намір балотуватися до Верховної Ради на позачергових виборах 21 липня за списком партії "Європейська солідарність", проте була виключена зі списку партії.

Як повідомляли Українські Новини, кандидатка в депутати від "Європейської солідарності" Порошенко обматюкала поліцейську.

Раніше Баласинович розповіла про ролі чоловіка в скандальному відео.

Тим часом у екс-радника Порошенко Бірюкова проводили обшуки.

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