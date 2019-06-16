Баласинович рассказала о роли мужа в скандальном видео

Публикация скандального видео с Натальей Баласинович, главой Васильковского райсовета Киевской области, связана с выборами и попыткой дискредитации партии Европейская солидарность. Видео журналистам передал бывший муж Натальи - советник мэра Киева Богдан Баласинович. По словам Натальи, на видео она находилась в эмоциональном состоянии из-за измены мужа. Об этом Наталья Баласинович рассказала в интервью каналу 112.

"Вы знаете, это моя боль. Это трагическая история домашнего насилия, которую сегодня использовали два циничных человека. Один из этих людей, очень близкий мне человек, - это мой муж Богдан Баласинович, второй человек - это ведущий канала 1+1 Александр Дубинский (баллотируется по 94 округу, куда входит Васильевский район - ред)", - сказала Наталья.

"Это моя личная история, которую я никогда не хотела выносить на обсуждение. Мой муж - садист. И так сложилось в жизни, что наша семья, на каком-то этапе, два года назад, перестала фактически существовать. И эта история (на скандальном видео), это абсолютно не мое обращение к полиции, к женщинам, это не обращение к кому-то из должностных лиц", - рассказала Наталья.

В тот день она узнала об измене супруга. "Когда заболела моя дочка, мой муж сказал мне, что он в Канаде, я поехала в аптеку купить лекарства и, проезжая мимо одного кафе, я увидела машину своего мужа. Я зашла туда, там был мой муж со своей любовницей, и, конечно, у нас был инцидент. Как для любой женщины, для которой самое ценное это семья, это шок. Это шоковое эмоциональное состояние. Когда ты видишь своими глазами, я это абсолютно не ожидала. Потом его секретарша позвала свою подругу, у нас была перепалка, мы обсуждали мою внешность, что я некрасивая, то был мой ответ ей (про слова на видео)", - рассказывает Баласинович.

По ее словам, там присутствовали и другие свидетели.

"Там были и другие люди, там была моя подруга, которая это все снимала, и у меня есть реальное видео. А это грязное, вырванное из контекста видео, которое адресовалось любовнице моего мужа. Это произошло больше двух лет назад, это тот день, когда фактически перестала существовать моя семья. Это все я держала в себе, я про это никогда не говорила публично", - говорит Наталья.

Появление этого видео двухгодичной давности в соцсетях именно сейчас она связывает с избирательной кампанией в украинский парламент.

"Когда увидели, что я попала в список "Европейской солидарности", мой муж цинично это видео передал Александру Дубинскому, вырвал с контекста. Мне жаль. Мне стыдно за то поведение, это было эмоционально состояние, и каждая женщина, которая в своей жизни, не приведи Господь, сталкивалась с семейной изменой, абсолютно точно меня поймет, что я чувствовала. Да, действительно, надо было быть сдержаннее… Мой муж, вместо того, чтобы вести себя как мужчина, в тот день занялся рукоприкладством, у меня есть все соответствующие справки от судмедэкспертов, он это делал систематично", - рассказывает Баласинович.

Напомним, журналист канала 1+1 Александр Дубинский опубликовал на своей странице в Facebook видео, где Баласинович грубо общалась с собеседницей, которую на видео не видно.

Партия "Европейская солидарность" сообщила, что проведет проверку по данному инциденту.