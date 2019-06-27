підписатися на розсилку
25.9 26.25
29.1 29.85
˟
27 червня 2019, четвер, 17:52 9
Економіка 2019-06-27T18:15:01+03:00
Українські Новини
У 2018 році "Нафтогаз" скоротив прибуток більш ніж утричі

У 2018 році "Нафтогаз" скоротив прибуток більш ніж утричі

Нафтогаз. Фото: minenergo.com.ua
Нафтогаз. Фото: minenergo.com.ua

В 2018 році група Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" скоротила чистий прибуток в 3,4 рази, або на 27,9 млрд гривень до 11,3 млрд гривень.

Про це йдеться в оприлюдненому консолідованому звіті групи, підготовленому з урахуванням стандартів GRI (Global Reporting Initiative), передають Українські Новини.

Згідно зі звітом, група "Нафтогаз" збільшила дохід від реалізації продукції на 12,7%, або на 28,8 млрд гривень до 256,3 млрд гривень.

В 2018 році підприємства групи "Нафтогаз" внесли до державного бюджету 138,6 млрд гривень (близько 19% доходів бюджету України).

Ця сума включає в себе більше 29,5 млрд гривень дивідендів (в 2017 році - 13,3 млрд гривень).

Відзначається, що завдяки перемозі в Арбітражному інституті Торгової палати Стокгольма (Швеція) з транзитним контрактом в 2018 році державний бюджет отримав від "Нафтогазу" близько 43,9 млрд гривень.

Як повідомляли Українські Новини, "Нафтогаз" може призупинити імпорт газу для його закачування в ПСГ.

Також Зеленський пропонує Кабміну призначити членом спостережної ради "Нафтогазу" Абромавичуса

Більше новин про: Нафтогаз Прибуток Дохід

Архів
Новини
Клімкін відповів Зеленському, що більше не буде йому допомагати боротися з РФ 18:31
У Східній Україні найбільші борги по зарплаті в країні, - Держслужба статистики 18:06
У 2018 році "Нафтогаз" скоротив прибуток більш ніж утричі 17:52
Зеленський запропонував запитати у Медведчука, чому він піднімає питання повернення полонених під вибори 17:36
Зеленський обурився, що МЗС без його відома відповів на ноту про повернення українських моряків 16:56
більше новин
Кабмін підвищив пенсії з липня для двох категорій українців 14:05
Президенту і майбутній Раді потрібно розпочати активну роботу щодо захисту національних інтересів, - Шлапак про рішення ПАРЄ 10:55
На Київщині спалено 3 автобуси, які безкоштовно перевозили пільговиків 11:48
Окружний адмінсуд Києва скасував перейменування проспектів на честь Бандери і Шухевича 23:01
На округ Грановського у Харкові від "Слуги народу" піде блогер з Дніпра Куницький з громадянством Ізраїлю. Сам блогер це спростовує 22:27 Документ
більше новин
Президенту і майбутній Раді потрібно розпочати активну роботу щодо захисту національних інтересів, - Шлапак про рішення ПАРЄ 10:55
Кабмін схвалив всі кандидатури губернаторів Зеленського, серед яких три бізнесмена 16:36 Доповнено
Кабмін підвищив пенсії з липня для двох категорій українців 14:05
У екс-радника Порошенка Бірюкова проводять обшуки 12:29
З 1 липня подорожчає оформлення ID-карт і закордонних паспортів 08:24
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok