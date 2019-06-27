У 2018 році "Нафтогаз" скоротив прибуток більш ніж утричі

В 2018 році група Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" скоротила чистий прибуток в 3,4 рази, або на 27,9 млрд гривень до 11,3 млрд гривень.

Про це йдеться в оприлюдненому консолідованому звіті групи, підготовленому з урахуванням стандартів GRI (Global Reporting Initiative), передають Українські Новини.

Згідно зі звітом, група "Нафтогаз" збільшила дохід від реалізації продукції на 12,7%, або на 28,8 млрд гривень до 256,3 млрд гривень.

В 2018 році підприємства групи "Нафтогаз" внесли до державного бюджету 138,6 млрд гривень (близько 19% доходів бюджету України).

Ця сума включає в себе більше 29,5 млрд гривень дивідендів (в 2017 році - 13,3 млрд гривень).

Відзначається, що завдяки перемозі в Арбітражному інституті Торгової палати Стокгольма (Швеція) з транзитним контрактом в 2018 році державний бюджет отримав від "Нафтогазу" близько 43,9 млрд гривень.

Як повідомляли Українські Новини, "Нафтогаз" може призупинити імпорт газу для його закачування в ПСГ.

Також Зеленський пропонує Кабміну призначити членом спостережної ради "Нафтогазу" Абромавичуса