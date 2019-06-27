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27 червня 2019, четвер, 16:17 14
Силові структури 2019-06-27T16:30:08+03:00
Українські Новини
Зливає дані і втручається в роботу слідчих: адвокати Порошенка вимагають відкрити справу на Трубу

Зливає дані і втручається в роботу слідчих: адвокати Порошенка вимагають відкрити справу на Трубу

Роман Труба
Роман Труба

Захист колишнього Президента Петра Порошенка просить правоохоронців відкрити справу проти директора Державного бюро розслідувань Романа Труби через втручання в роботу слідчих і розголошення даних досудового розслідування.

Про це на брифінгу сказав адвокат екс-Президента Ігор Головань, передають Українські Новини.

Він зазначив, що директор ДБР не має права втручатися у справи, які ведуть слідчі бюро, зокрема, йдеться про кримінальні провадження, в яких фігурує Порошенко.

"У сьогоднішньому інтерв'ю (Інтернет-виданню "Страна.uа") Труба дуже нам допоміг, "зізнався" у своїх правопорушення і так це зробив, що аж не хочеться вірити своїй удачі", - зазначив адвокат.

Головань підкреслив, що Труба безпосередньо втручався в роботу слідчих ДБР та тиснув на них.

"Слідчий є самостійним у своїй діяльності, і втручання осіб, які не мають на те повноважень, забороняється...Директор же ДБР тільки те й робить, що втручається і впливає на діяльність слідчих, які працюють у Державному бюро розслідувань. Саме щодо цього ми підготували і будемо подавати заяви про вчинення Трубою кримінального правопорушення", - сказав адвокат.

Він також зазначив, що Труба допускає витік конфіденційної інформації щодо кримінальних проваджень, яка потім з"являється, зокрема, у колишнього заступника голови Адміністрації Президента Віктора Януковича Андрія Портнова.

Захист Порошенко допускає, що таким шляхом секретна інформація, в тому числі в оборонній сфері, може потрапляти до російської влади.

Як повідомляли Українські Новини, Нацполіція відкрила кримінальне провадження проти Портнова за фактом завідомо неправдивих повідомлень про злочини екс-Президента Петра Порошенка.

Державне бюро розслідувань відкрило 8 кримінальних проваджень проти Порошенка.

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