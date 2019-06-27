Мінрегіонбуд вважає діючими скасовані судом норми щодо обмеження забудови

Заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Лев Парцхаладзе заявляє, що скасовані судом державні будівельні норми (ДБН) "Планування і забудова територій", якими вводилися обмеження висотності забудови та обмеження площі забудови в залежності від її висотності, продовжують діяти.

Про це він повідомив Українським Новинам.

"Днями Шостим апеляційним судом було скасовано всі попередні рішення щодо оскарження чинності нового ДБН "Планування і забудова територій" та визнано нечинним наказ Мінрегіонбуду №100 щодо затвердження цього ДБН, проте не сам ДБН. Тому хочу прояснити ситуацію. Визнання цього наказу нечинним ніяк не впливає на чинність самого ДБН", - сказав заступник міністра.

За словами Парцхаладзе, наказ міністерства є лише технічним інструментом, який затверджує та дає старт для публікації державних будівельних норм, після чого вони набувають чинності у відповідності із законом і не можуть бути зупинені іншим способом.

"Це незворотній процес і тому дія даного ДБН не призупинялася ні на мить", - прокоментував він.

Заступник міністра зазначив, що все ж таки Мінрегіонбуд має намір подати касаційну скаргу на рішення суду.

Як повідомляли Українські Новини, в Ірпені через планів по забудові виселяють в Бучу міський відділ пробації, який підпорядковується Міністерству юстиції, з паспортним столом.

Державні будівельні норми "Планування і забудова територій" вступили чинності 1 вересня 2018 року, хоча за кілька днів перед цим суд призупинив їх введення.

Дані норми передбачають обмеження висотності забудови в залежності від типу і кількості населення в населеному пункті, а також регламентують щільність забудови і забудову зелених зон у населених пунктах.