Суд признал противозаконными ограничения высотности зданий при застройке

Шестой апелляционный административный суд Киева признал незаконными и недействительными государственные строительные нормы "Планировка и застройка территорий", которыми вводились ограничения высотности застройки и ограничение площади застройки в зависимости от ее высотности.\r\nОб этом говорится в постановлении суда, передают Українськi Новини.\r\n13 декабря 2018 года Окружной административный суд удовлетворил иск компаний "Старонаводницкий парк" и "Фирма "Хмельницкбуд" о признании противоправным и недействительным приказа Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства об утверждении новых стройнорм по планировке и застройке.\r\nМинистерство подало апелляцию на решение суда.\r\n13 июля Шестой апелляционный административный суд Киева постановил отменить решение первой инстанции.\r\nОднако при этом суд все же признал приказ Минрегионстроя об утверждении стройнорм по планировке и застройке противоправным и недействительным.\r\nПостановление суда может быть обжаловано в Верховном Суде.\r\nКак сообщали Українськi Новини, государственные строительные нормы (ГСН) "Планировка и застройка территорий" вступили в силу 1 сентября 2018 года, хотя за несколько дней перед этим суд приостановил введение их введение.\r\nДанные нормы предусматривают ограничения высотности застройки в зависимости от типа и количества населения в населенном пункте, а также регламентируют плотность застройки и застройку зеленых зон в населенных пунктах.\r\nТем временем в Ирпене из-за планов по застройке выселяют в Бучу городской отдел пробации, который подчиняется Министерству юстиции, с паспортным столом.