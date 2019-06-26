Суд признал противозаконными ограничения высотности зданий при застройке

Шестой апелляционный административный суд Киева признал незаконными и недействительными государственные строительные нормы "Планировка и застройка территорий", которыми вводились ограничения высотности застройки и ограничение площади застройки в зависимости от ее высотности.

Об этом говорится в постановлении суда, передают Українськi Новини.

13 декабря 2018 года Окружной административный суд удовлетворил иск компаний "Старонаводницкий парк" и "Фирма "Хмельницкбуд" о признании противоправным и недействительным приказа Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства об утверждении новых стройнорм по планировке и застройке.

Министерство подало апелляцию на решение суда.

13 июля Шестой апелляционный административный суд Киева постановил отменить решение первой инстанции.

Однако при этом суд все же признал приказ Минрегионстроя об утверждении стройнорм по планировке и застройке противоправным и недействительным.

Постановление суда может быть обжаловано в Верховном Суде.

Как сообщали Українськi Новини, государственные строительные нормы (ГСН) "Планировка и застройка территорий" вступили в силу 1 сентября 2018 года, хотя за несколько дней перед этим суд приостановил введение их введение.

Данные нормы предусматривают ограничения высотности застройки в зависимости от типа и количества населения в населенном пункте, а также регламентируют плотность застройки и застройку зеленых зон в населенных пунктах.

Тем временем в Ирпене из-за планов по застройке выселяют в Бучу городской отдел пробации, который подчиняется Министерству юстиции, с паспортным столом.