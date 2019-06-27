підписатися на розсилку
25.9 26.25
29.1 29.85
˟
  • Головна
  • Новини
  • Економіка
  • Рада другий день не публікує текст законопроекту Зеленського про зниження тарифів на електроенергію
27 червня 2019, четвер, 14:18 23
Економіка 2019-06-27T16:30:03+03:00
Українські Новини
Рада другий день не публікує текст законопроекту Зеленського про зниження тарифів на електроенергію

Рада другий день не публікує текст законопроекту Зеленського про зниження тарифів на електроенергію

Верховна Рада другий день не публікує текст законопроекту Президента Володимира Зеленського про зниження тарифів на електроенергію.

Відповідний законопроект №10401 зареєстрований в Раді 26 червня, передають Українські Новини.

Проект закону про внесення змін до деяких законів України визначений як невідкладний.

Текст законопроекту з назвою "Про внесення змін у деякі закони України щодо зниження вартості електричної енергії" на даний момент на сайті Верховної Ради відсутній.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський запропонував Раді відтермінувати впровадження нового ринку електроенергії на рік.

Раніше ЗМІ писали, що Зеленський вирішив поки не скасовувати ринок електроенергії.

Законом "Про ринок електричної енергії" передбачено введення з 1 липня 2019 року повномасштабного функціонування ринку електричної енергії.

Більше новин про: Електроенергія Тарифи на електроенергію Президент Володимир Зеленський

Архів
Новини
АМКУ почав розслідування можливого монопольного становища МХП 16:38
Майбутній голова Львівської ОДА Мальський заробляє мільйони і користується консульським Mercedes 16:33
Роман Труба
Зливає дані і втручається в роботу слідчих: адвокати Порошенка вимагають відкрити справу на Трубу 16:17
Бойовики відвели свої підрозділи від мосту в Станиці Луганській 16:00
Екс-глава НБУ Гонтарєва заявила, що їй постійно загрожує Коломойський 15:57
більше новин
Кабмін підвищив пенсії з липня для двох категорій українців 14:05
Президенту і майбутній Раді потрібно розпочати активну роботу щодо захисту національних інтересів, - Шлапак про рішення ПАРЄ 10:55
На Київщині спалено 3 автобуси, які безкоштовно перевозили пільговиків 11:48
Окружний адмінсуд Києва скасував перейменування проспектів на честь Бандери і Шухевича 23:01
На округ Грановського у Харкові від "Слуги народу" піде блогер з Дніпра Куницький з громадянством Ізраїлю. Сам блогер це спростовує 22:27 Документ
більше новин
Президенту і майбутній Раді потрібно розпочати активну роботу щодо захисту національних інтересів, - Шлапак про рішення ПАРЄ 10:55
Кабмін схвалив всі кандидатури губернаторів Зеленського, серед яких три бізнесмена 16:36 Доповнено
Кабмін підвищив пенсії з липня для двох категорій українців 14:05
У екс-радника Порошенка Бірюкова проводять обшуки 12:29
Володимир Пилипенко: повернення Росії в ПАРЄ – хто винен і що робити 17:07
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok