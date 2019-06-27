Рада другий день не публікує текст законопроекту Зеленського про зниження тарифів на електроенергію

Верховна Рада другий день не публікує текст законопроекту Президента Володимира Зеленського про зниження тарифів на електроенергію.\r\nВідповідний законопроект №10401 зареєстрований в Раді 26 червня, передають Українські Новини.\r\nПроект закону про внесення змін до деяких законів України визначений як невідкладний.\r\nТекст законопроекту з назвою "Про внесення змін у деякі закони України щодо зниження вартості електричної енергії" на даний момент на сайті Верховної Ради відсутній.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Зеленський запропонував Раді відтермінувати впровадження нового ринку електроенергії на рік.\r\nРаніше ЗМІ писали, що Зеленський вирішив поки не скасовувати ринок електроенергії.\r\nЗаконом "Про ринок електричної енергії" передбачено введення з 1 липня 2019 року повномасштабного функціонування ринку електричної енергії.