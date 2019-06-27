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27 червня 2019, четвер, 13:23 11
Економіка 2019-06-27T14:00:03+03:00
Українські Новини
"Укртрансгаз" домовився з "ЕРУ Трейдинг" про реструктуризацію заборгованості 1,47 млрд гривень

"Укртрансгаз" домовився з "ЕРУ Трейдинг" про реструктуризацію заборгованості 1,47 млрд гривень

Оператор газотранспортної системи компанія "Укртрансгаз" підписав з компанією "ЕРУ Трейдинг" договір про реструктуризацію заборгованості у розмірі 1,47 млрд гривень.

Про це йдеться в повідомленні "Укртрансгазу", передають Українські Новини.

"27 червня "Укртрансгаз" уклав з "ЕРУ Трейдинг" договір про реструктуризацію заборгованості на загальну суму 1,47 млрд гривень, списання нарахованих штрафних санкцій та врегулювання інших взаємних претензій", - йдеться в ньому.

Зазначається, що здійснення операції "Укртрансгазом" врегулює претензію Корпорації Приватних Інвестицій (Overseas Private Investment Corporation, OPIC) про врегулювання збитків до уряду України, оскільки контракти на поставку газу "ЕРУ Трейдинг" "Укртрансгазу" покриті страховими полісами OPIC - самостійного урядового агентства США, яке допомагає американським компаніям інвестувати в ринки, що розвиваються.

Також у повідомленні зазначається, що "Укртрансгаз" Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" продовжують шукати рішення щодо врегулювання ситуації з дефіцитом коштів "Укртрансгазу".

Як повідомляли Українські Новини, "Нафтогаз" відмовився допомагати "Укртрансгазу" гасити борги і визнав ситуацію критичною.

Також дефіцит коштів "Укртрансгазу" може призвести до дефолту компанії.

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