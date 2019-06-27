Комітет виборців поскаржився на безкоштовні подарунки, концерти і шоу до виборів: лідирує Пашинський

Комітет виборців України (КВУ) відзначає роздачу подарунків, безкоштовних товарів і послуг, а також організацію шоу та концертів основними виборчими технологіями кандидатів в одномандатних (мажоритарних) виборчих округах на позачергових виборах у Верховну Раду.

Про це на прес-конференції повідомив генеральний директор КВУ Олексій Кошель, передають Українські Новини.

"Ми також даємо оцінку тим фактам, які мали місце в ході виборчої кампанії, коли кандидати офіційно не були зареєстровані... Та кампанія, яка проходила до офіційної їх реєстрації як суб'єктів виборчого процесу, проходила в карнавальному шоу-форматі. Ми відзначаємо топ-5 найбільш поширених технологій, які використовувалися і використовуються кандидатами в одномандатних округах", - повідомив Кошель.

При цьому найбільш поширеною технологією він назвав надання подарунків для освітніх установ.

"Фактично політики через емоції дітей намагалися залучити голоси їхніх батьків і масово займалися благодійністю і псевдоблаготворительностью", - підкреслив Кошель.

Також однією з найбільш використовуваних виборчих технологій КВУ відзначає організацію шоу, концертних програм і спортивних змагань.

При цьому, за словами Кошеля, дана технологія повністю відповідає законодавству.

Кандидатами також використовується технологія надання безкоштовних послуг і товарів.

"Ми вже у своїх звітах зазначали приклади діяльності фонду Сергія Пашинського в Житомирській області - творчі конкурси, де лунали цінні призи - ноутбуки, смартфони", - зазначив Кошель.

Директор КВУ зазначив, що кандидати використовують також як виборчу технологію участь у відкритті соціальних об'єктів, які фінансуються місцевою владою та інформування виборців про здійснені ними так званих добрих справах.

Нагадаємо також, що колишнім керівником КВУ є депутат Олександр Черненко. Раніше КВУ був залучений до кампанії по недопуску на екрани серіалу "Слуга народу-3".

Як повідомляли Українські Новини, 45,3% респондентів, опитаних социологическрой групою "Рейтинг", які будуть голосувати і визначилися з вибором, готові підтримати партію "Слуга народу", 12,1% - "Опозиційну платформу - За життя", 8,4% - за партію "Голос"7,2% - "Європейську солідарність", 7% - "Всеукраїнське Об'єднання "Батьківщина" на виборах Верховної Ради.

У середу, 26 червня, ЦВК зареєструвала виборчі списки 21 політичної партії і 3 171 кандидата в депутати Верховної Ради на вибори 21 липня.