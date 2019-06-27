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27 июня 2019, четверг, 12:12 1154
Выборы 2019-06-27T12:12:50+03:00
Українські Новини
Комитет избирателей пожаловался на бесплатные подарки, концерты и шоу к выборам: лидирует Пашинский

Комитет избирателей пожаловался на бесплатные подарки, концерты и шоу к выборам: лидирует Пашинский

Комитет избирателей Украины (КИУ) отмечает раздачу подарков, бесплатных товаров и услуг, а также организацию шоу и концертов основными избирательными технологиями кандидатов в одномандатных (мажоритарных) избирательных округах на внеочередных выборах в Верховную Раду.

Об этом на пресс-конференции сообщил генеральный директор КИУ Алексей Кошель, передают Українські Новини.

"Мы также даем оценку тем фактам, которые имели место в ходе избирательной кампании, когда кандидаты официально не были зарегистрированы... Та кампания, которая проходила до официальной их регистрации как субъектов избирательного процесса, проходила в карнавальном шоу-формате. Мы отмечаем топ-5 наиболее распространенных технологий, которые использовались и используются кандидатами в одномандатных округах", - сообщил Кошель.

При этом наиболее распространённой технологией он назвал предоставление подарков для образовательных учреждений.

"Фактически политики через эмоции детей пытались привлечь голоса их родителей и массово занимались благотворительностью и псевдоблаготворительностью", - подчеркнул Кошель.

Также одной из наиболее используемых избирательных технологий КИУ отмечает организацию шоу, концертных программ и спортивных соревнований.

При этом, по словам Кошеля, данная технология полностью соответствует законодательству.

Кандидатами также используется технология предоставления бесплатных услуг и товаров.

"Мы уже в своих отчетах указывали примеры деятельности фонда Сергея Пашинского в Житомирской области - творческие конкурсы, где раздавались ценные призы - ноутбуки, смартфоны", - отметил Кошель.

Директор КИУ отметил, что кандидаты используют также как избирательную технологию участие в открытии социальных объектов, которые финансируются местными властями и информирование избирателей о проделанных ими, так называемых, добрых делах.

Как сообщали Українськi Новини, 45,3% респондентов, опрошенных социологическрой группой "Рейтинг", которые будут голосовать и определились с выбором, готовы поддержать партию "Слуга народа", 12,1% - "Оппозиционную платформу - За життя", 8,4% - за партию "Голос"7,2% - "Европейскую солидарность", 7% - "Всеукраинское Объединение "Батьківщина" на выборах Верховной Рады.

В среду, 26 июня, ЦИК зарегистрировал избирательные списки 21 политической партии и 3 171 кандидата в депутаты Верховной Рады на выборы 21 июля.

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