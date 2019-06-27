У Конотопі побили кандидата в депутати колишнього мера Семеніхіна

У ніч на четвер, 27 червня, невідомі заподіяли тяжкі тілесні ушкодження колишнього мера Конотопа, кандидату-самовисуванцю на позачергових парламентських виборах по 160 одномандатному виборчому округу Артему Семеніхіну, повідомила вранці прес-служба поліції Сумської області.

"Пригода сталася близько години ночі, коли чоловік повертався додому. Невідомі напали на нього і заподіяли тяжкі тілесні ушкодження. Потерпілого доставили в лікарню. Зараз він знаходиться в реанімаційному відділенні", - йдеться в повідомленні.

Для з'ясування обставин на місце події виїхало керівництво обласного главку поліції, міського відділу поліції, посилена слідчо-оперативна група, криміналістична лабораторія Слідчого управління облуправління поліції, кінологічна служба.

"Поліцейські кваліфікували подію як "замах на вбивство" і вже відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15 год. 1 ст. 115 КК України", - поінформували у Відділ комунікації поліції.

У свою чергу депутат Сумської обласної ради Олена Сердюк звинуватила в замаху конкурента на окрузі і чинного депутата з групи "Воля народу" Ігоря Молотка.

"Вчора стало відомо, що Артем Семеніхін зареєстрований кандидатом у народні депутати по 160 округу. Поки ще нардеп Ігор Молоток не знайшов іншого способу боротьби зі своїм опонентом, як "замовити" його! Офіційно звертаюся до начальника нацполиции області Миколи Лушпієнка взяти контроль над цим злочином, знайти нападників, а головне замовника!", - написала вона в Facebook.

Нагадаємо, раніше у Вінниці поліцейські жорстоко побили члена партії Гриценка.

Також раніше не опритомнюючи, в лікарні помер черкаський журналіст Вадим Комаров. Він знаходився в комі після жорстокого побиття, що стався 4 травня близько 9:00 в центрі Черкас. На чоловіка посеред вулиці раптово напав невідомий, який наніс йому тілесні ушкодження і зник з місця події.