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26 червня 2019, середа, 18:50 10
Силові структури 2019-06-26T19:04:50+03:00
Українські Новини
Корупція і перевищення влади: ДБР розслідує 8 кримінальних справ проти Порошенка

Корупція і перевищення влади: ДБР розслідує 8 кримінальних справ проти Порошенка

Петро Порошенко. Фото: president.gov.ua
Петро Порошенко. Фото: president.gov.ua

Державне бюро розслідувань розслідує 8 кримінальних проваджень за фактом можливих протиправних дій колишнього Президента Петра Порошенка.

Про це на брифінгу сказав директор бюро Роман Труба, передають Українські Новини.

За його словами, в рамках кримінальних проваджень розслідуються факти можливих корупційних дій та перевищення влади.

"Таких виробництв на сьогоднішній день є 8", - повідомив Труба.

Він відмовився назвати строки, коли можна очікувати результати розслідування виробництв.

Як повідомлялося, юрист Андрій Портнов зареєстрував у ДБР вже четверту заяву на Петра Порошенка, в якій він звинуватив екс-президента в спробі узурпувати судову владу. Після чого ДБР розпочало розслідування з його заяв.

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