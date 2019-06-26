Державне бюро розслідувань розслідує 8 кримінальних проваджень за фактом можливих протиправних дій колишнього Президента Петра Порошенка.\r\nПро це на брифінгу сказав директор бюро Роман Труба, передають Українські Новини.\r\nЗа його словами, в рамках кримінальних проваджень розслідуються факти можливих корупційних дій та перевищення влади.\r\n"Таких виробництв на сьогоднішній день є 8", - повідомив Труба.\r\nВін відмовився назвати строки, коли можна очікувати результати розслідування виробництв.\r\nЯк повідомлялося, юрист Андрій Портнов зареєстрував у ДБР вже четверту заяву на Петра Порошенка, в якій він звинуватив екс-президента в спробі узурпувати судову владу. Після чого ДБР розпочало розслідування з його заяв.