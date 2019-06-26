Корупція і перевищення влади: ДБР розслідує 8 кримінальних справ проти Порошенка

Державне бюро розслідувань розслідує 8 кримінальних проваджень за фактом можливих протиправних дій колишнього Президента Петра Порошенка.

Про це на брифінгу сказав директор бюро Роман Труба, передають Українські Новини.

За його словами, в рамках кримінальних проваджень розслідуються факти можливих корупційних дій та перевищення влади.

"Таких виробництв на сьогоднішній день є 8", - повідомив Труба.

Він відмовився назвати строки, коли можна очікувати результати розслідування виробництв.

Як повідомлялося, юрист Андрій Портнов зареєстрував у ДБР вже четверту заяву на Петра Порошенка, в якій він звинуватив екс-президента в спробі узурпувати судову владу. Після чого ДБР розпочало розслідування з його заяв.