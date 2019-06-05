Труба прокомментировал дела против Порошенко

Директор Государственного бюро расследований (ГБР) Роман Труба заявил, что в делах против бывшего Президента Петра Порошенко все виновные будут наказаны.\r\n"Все причастные лица будут привлечены к ответственности. Я как руководитель молодого органа заинтересован в том, чтобы поднимать и фиксировать имидж Госбюро расследований", - сказал Труба.\r\nДиректор бюро отметил, что пока ГБР не вызывало Порошенко.\r\nПравоохранитель отметил, что бюро намерено тщательно расследовать дела, в которых фигурирует бывший Президент, однако добавляет, что для вызова необходимо время для расследования дел.\r\nКак сообщалось, юрист Андрей Портнов зарегистрировал в ГБР уже четвертое заявление на Петра Порошенко, в котором он обвинил экс-президента в попытке узурпировать судебную власть. После чего ГБР начало расследование по его заявлениям.