Більше Кубіва: скільки заробляє майбутній глава Митниці Нефьодов

Заробітна плата першого віце-прем'єр-міністра - міністра економічного розвитку і торгівлі Степана Кубіва за травень була середньою серед членів Кабінету Міністрів і склала 44,5 тис. гривень, його заступників - від 71,4 тис. до 93,4 тис. гривень.\r\nПро це йдеться у відповіді секретаріату Кабінету Міністрів та Міністерства економічного розвитку і торгівлі на запит Українських Новин.\r\nСума коштів, нарахована Кубіву в травні, склала 44 490 гривень, з них посадовий оклад - 15 517 гривень, надбавка за вислугу років - 5 121 гривню, надбавка за інтенсивність праці - 13 189 гривень, індексація - 623 гривні, премія - 3 414 гривень, оплата відряджень - 6 626 гривень.\r\nСума утриманих податків склала 8 676 гривень.\r\nФактична сума, отримана Кубівим, склала 35 814 гривень.\r\nЗарплата першого заступника міністра економічного розвитку і торгівлі Максима Нефьодова склала 71,4 тис. гривень, заступників Юрія Бровченка - 93,4 тис. гривень, Михайла Титарчука - 82,1 тис. гривень.\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, за травень минулого року Кубів отримав таку ж зарплату - 44 тис. гривень.\r\n25 червня Максим Нефьодов обраний головою Державної митної служби, перемігши двох суперників.\r\nТепер його призначення повинен затвердити Кабмін.