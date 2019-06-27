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27 червня 2019, четвер, 06:20 15 Документ
Фінанси 2019-06-27T09:15:02+03:00
Українські Новини
Більше Кубіва: скільки заробляє майбутній глава Митниці Нефьодов

Більше Кубіва: скільки заробляє майбутній глава Митниці Нефьодов

Максим Нефьодов. Фото: facebook/max.nefyodov
Максим Нефьодов. Фото: facebook/max.nefyodov

Заробітна плата першого віце-прем'єр-міністра - міністра економічного розвитку і торгівлі Степана Кубіва за травень була середньою серед членів Кабінету Міністрів і склала 44,5 тис. гривень, його заступників - від 71,4 тис. до 93,4 тис. гривень.

Про це йдеться у відповіді секретаріату Кабінету Міністрів та Міністерства економічного розвитку і торгівлі на запит Українських Новин.

Сума коштів, нарахована Кубіву в травні, склала 44 490 гривень, з них посадовий оклад - 15 517 гривень, надбавка за вислугу років - 5 121 гривню, надбавка за інтенсивність праці - 13 189 гривень, індексація - 623 гривні, премія - 3 414 гривень, оплата відряджень - 6 626 гривень.

Сума утриманих податків склала 8 676 гривень.

Фактична сума, отримана Кубівим, склала 35 814 гривень.

Зарплата першого заступника міністра економічного розвитку і торгівлі Максима Нефьодова склала 71,4 тис. гривень, заступників Юрія Бровченка - 93,4 тис. гривень, Михайла Титарчука - 82,1 тис. гривень.

Як повідомляли Українські Новини, за травень минулого року Кубів отримав таку ж зарплату - 44 тис. гривень.

25 червня Максим Нефьодов обраний головою Державної митної служби, перемігши двох суперників.

Тепер його призначення повинен затвердити Кабмін.

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