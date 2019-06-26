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26 червня 2019, середа, 17:33 27
Силові структури 2019-06-26T19:45:02+03:00
Українські Новини
3 з 5 прострілюються: Обшуки у Бірюкова пов'язані з неякісними бронежилетами для армії, - Труба

3 з 5 прострілюються: Обшуки у Бірюкова пов'язані з неякісними бронежилетами для армії, - Труба

Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження за фактом поставки неякісних бронежилетів для Міністерства оборони, в рамках якого і був проведений обшук у екс-радника Порошенко Бірюкова.

Про це на брифінгу сказали директор ДБР Роман Труба і начальник Київського теруправління бюро Роман Марчук, передають Українські Новини.

Зі слів Труби, тендер на закупівлю бронежилетів було проведено на початку поточного року.

"Нами було встановлено, що 3 з 5 бронежилетів реально прострілюються", - заявив директор ДБР.

У свою чергу, начальник Київського бюро повідомив, що поставки неякісних бронежилетів зупинено.

"Ми не допустили, щоб неякісні бронежилети потрапили до бійців у зоні бойових дій", - зазначив Марчук.

Керівники ДБР відмовилися назвати фірму, яка виграла тендер на поставку бронежилетів, зазначивши, що зазначені злочинні дії спричинили збитки на 100 млн гривень.

Труба підтвердив, що саме в рамках вказаної кримінальної справи було проведено обшуки в середу, 26 червня, в будинку колишнього помічника міністра оборони і екс-радника Президента Петра Порошенка Юрія Бірюкова.

Директор ДБР наголошує, що Бірюков є на сьогодні не підозрюваним, а свідком.

Як повідомляли Українські Новини, у середу правоохоронці провели обшуки у волонтера і колишнього радника Президента Петра Порошенка Юрія Бірюкова, а партія Порошенка "Європейська солідарність" назвала це політичним переслідуванням і спробою реваншу проросійських сил.

Порошенко призначив своїм радником Бірюкова в 2014, а до 2016 звільнив і призначив позаштатним радником.

Радник Порошенка Бірюков називав ворогами усіх, хто звинувачує у проблемах України її керівництво.

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