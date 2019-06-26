Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження за фактом поставки неякісних бронежилетів для Міністерства оборони, в рамках якого і був проведений обшук у екс-радника Порошенко Бірюкова.\r\nПро це на брифінгу сказали директор ДБР Роман Труба і начальник Київського теруправління бюро Роман Марчук, передають Українські Новини.\r\nЗі слів Труби, тендер на закупівлю бронежилетів було проведено на початку поточного року.\r\n"Нами було встановлено, що 3 з 5 бронежилетів реально прострілюються", - заявив директор ДБР.\r\nУ свою чергу, начальник Київського бюро повідомив, що поставки неякісних бронежилетів зупинено.\r\n"Ми не допустили, щоб неякісні бронежилети потрапили до бійців у зоні бойових дій", - зазначив Марчук.\r\nКерівники ДБР відмовилися назвати фірму, яка виграла тендер на поставку бронежилетів, зазначивши, що зазначені злочинні дії спричинили збитки на 100 млн гривень.\r\nТруба підтвердив, що саме в рамках вказаної кримінальної справи було проведено обшуки в середу, 26 червня, в будинку колишнього помічника міністра оборони і екс-радника Президента Петра Порошенка Юрія Бірюкова.\r\nДиректор ДБР наголошує, що Бірюков є на сьогодні не підозрюваним, а свідком.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, у середу правоохоронці провели обшуки у волонтера і колишнього радника Президента Петра Порошенка Юрія Бірюкова, а партія Порошенка "Європейська солідарність" назвала це політичним переслідуванням і спробою реваншу проросійських сил.\r\nПорошенко призначив своїм радником Бірюкова в 2014, а до 2016 звільнив і призначив позаштатним радником.\r\nРадник Порошенка Бірюков називав ворогами усіх, хто звинувачує у проблемах України її керівництво.