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26 червня 2019, середа, 16:57 17
Економіка 2019-06-26T19:30:02+03:00
Українські Новини
Борги промпідприємств перед "Нафтогазом" зменшилися

Борги промпідприємств перед "Нафтогазом" зменшилися

"Нафтогаз".

Заборгованість підприємств теплової комунальної енергетики (ТКЕ) і теплоелектроцентралей (ТЕЦ) за поставлений природний газ перед Національною акціонерною компанією "Нафтогаз України" станом на 25 червня скоротилася на 1%, або на 403 млн гривень до 39,7 млрд гривень порівняно з минулим тижнем.

Про це сказано в повідомленні "Нафтогазу", передають Українські Новини.

Заборгованість промислових підприємств за минулий тиждень скоротилася на 3,4 млн гривень і становить близько 2,9 млрд гривень.

Заборгованість комунального підприємства "Київтеплоенерго" скоротилася на 3,6%, або на 127 млн гривень до 3,4 млрд гривень.

Сумарна прострочена заборгованість перед "Нафтогазом" підприємств ТКЕ і ТЕЦ за природний газ, використаний для виробництва теплової енергії, становить близько 35,5 млрд гривень, з них за 2019 рік - 13,5 млрд гривень.

Як повідомляли Українські Новини, 14 листопада 2018 року Кабінет Міністрів заборонив відключати газопостачання теплопостачальним підприємствам під час опалювального сезону.

"Нафтогаз" знизила на 7,3% або на 436,1 гривні ціну на газ для населення на умовах спецобязательств (ПСО) до 5 553,89 гривень/тис. куб. м (без ПДВ та вартості транспортування) на червень.

Тим часом ЗМІ писали, що наприкінці тижня можуть початися відключення газу в 13 областях.

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