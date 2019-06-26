ЦВК оприлюднила черговість партій у бюлетені на вибори Ради

Центральна виборча комісія визначила черговість розміщення політичних партій у виборчому бюлетені для голосування в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі на позачергові вибори депутатів Верховної Ради 21 липня.\r\nПро це сказано в повідомленні прес-служби ЦВК, передають Українські Новини.\r\nНомери партій були визначені шляхом жеребкування.\r\nЧерговість партій у виборчому бюлетені буде наступною:\r\n\r\n"Опозиційний блок";\r\n"Сила і честь";\r\n"Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина";\r\n"Патріот";\r\n"Сила людей";\r\n"Опозиційна платформа - За життя"\r\n"Партія зелених України";\r\n"Всеукраїнське об'єднання "Факел";\r\n"Об'єднання "Самопоміч";\r\n"Європейська солідарність";\r\n"Українська стратегія Гройсмана";\r\n"Громадянська позиція";\r\n"Соціальна справедливість";\r\n"Слуга народу";\r\n"Сила права";\r\n"Радикальна партія";\r\n"Партія Шарія";\r\n"Голос";\r\n"Незалежність";\r\n"Аграрна партія";\r\nВсеукраїнське об'єднання "Свобода".\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, ЦВК зареєструвала 21 партію і 3 171 кандидатів округах на позачергові вибори Ради 21 липня. Також ЦВК зареєструвала 841 мажоритарника і 339 кандидатів за списками партій.\r\nЦВК розподілила 1,9 млрд гривень на підготовку та проведення дострокових виборів до Ради 21 липня. Крім цього, закон дозволяє партіям витратити не більше 375,6 млн гривень на передвиборчу кампанію кандидатів в округах - 16,7 млн гривень.