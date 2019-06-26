ЦВК оприлюднила черговість партій у бюлетені на вибори Ради

Центральна виборча комісія визначила черговість розміщення політичних партій у виборчому бюлетені для голосування в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі на позачергові вибори депутатів Верховної Ради 21 липня.

Про це сказано в повідомленні прес-служби ЦВК, передають Українські Новини.

Номери партій були визначені шляхом жеребкування.

Черговість партій у виборчому бюлетені буде наступною:

"Опозиційний блок"; "Сила і честь"; "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина"; "Патріот"; "Сила людей"; "Опозиційна платформа - За життя" "Партія зелених України"; "Всеукраїнське об'єднання "Факел"; "Об'єднання "Самопоміч"; "Європейська солідарність"; "Українська стратегія Гройсмана"; "Громадянська позиція"; "Соціальна справедливість"; "Слуга народу"; "Сила права"; "Радикальна партія"; "Партія Шарія"; "Голос"; "Незалежність"; "Аграрна партія"; Всеукраїнське об'єднання "Свобода".

Як повідомляли Українські Новини, ЦВК зареєструвала 21 партію і 3 171 кандидатів округах на позачергові вибори Ради 21 липня. Також ЦВК зареєструвала 841 мажоритарника і 339 кандидатів за списками партій.

ЦВК розподілила 1,9 млрд гривень на підготовку та проведення дострокових виборів до Ради 21 липня. Крім цього, закон дозволяє партіям витратити не більше 375,6 млн гривень на передвиборчу кампанію кандидатів в округах - 16,7 млн гривень.