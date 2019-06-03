Зеленский назначил Вениславского своим представителем в КС

Президент Владимир Зеленский назначил своим представителем в Конституционном Суде Федора Вениславского.\r\nОб этом говорится в указе Президента №351 от 3 июня, передают Українськi Новини.\r\nНазначить Вениславского Федора Владимировича представителем Президента Украины в Конституционном Суде Украины.\r\nВениславский родился в 1969 году в поселке городского типа Олыка Киверцовского района Волынской области, доцент кафедры конституционного права Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого.\r\n5 раз баллотировался в депутаты Верховной Рады.\r\nКак сообщали Українськi Новини, Зеленский назначил своим представителем в Кабинете Министров Андрея Геруса.\r\nРанее КС уволил главу суда Шевчука с должности судьи. За увольнение Шевчука проголосовало минимально необходимое количество судей - 12. Шевчука обвинили в политизации работы суда и несоответствии занимаемой должности.\r\nПозже Конституционный Суд избрал нового главу.\r\nЭкс-глава КС Шевчук обжаловал свое увольнение, попросив восстановить его в должности.