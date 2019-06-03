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03 июня 2019, понедельник, 15:32 3670
Президент 2019-06-03T17:31:30+03:00
Українські Новини
Зеленский назначил Вениславского своим представителем в КС

Зеленский назначил Вениславского своим представителем в КС

Федор Вениславский. Скриншот:
Федор Вениславский. Скриншот: "Медиагруппа Накипело"/YouTube

Президент Владимир Зеленский назначил своим представителем в Конституционном Суде Федора Вениславского.

Об этом говорится в указе Президента №351 от 3 июня, передают Українськi Новини.

Назначить Вениславского Федора Владимировича представителем Президента Украины в Конституционном Суде Украины.

Вениславский родился в 1969 году в поселке городского типа Олыка Киверцовского района Волынской области, доцент кафедры конституционного права Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого.

5 раз баллотировался в депутаты Верховной Рады.

Как сообщали Українськi Новини, Зеленский назначил своим представителем в Кабинете Министров Андрея Геруса.

Ранее КС уволил главу суда Шевчука с должности судьи. За увольнение Шевчука проголосовало минимально необходимое количество судей - 12. Шевчука обвинили в политизации работы суда и несоответствии занимаемой должности.

Позже Конституционный Суд избрал нового главу.

Экс-глава КС Шевчук обжаловал свое увольнение, попросив восстановить его в должности.

Больше новостей о: Конституционный суд Представитель президента Президент Украины Владимир Зеленский

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