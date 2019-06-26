До українського нафтопровіду "Дружба" надходить якісна нафта, - "Укртранснафта"

Оператор нафтотранспортної системи компанія "Укртранснафта" не зафіксувала надходжень неякісної нафти на українській ділянці нафтопроводу "Дружба" з моменту відновлення транзиту.

Про це йдеться в повідомленні компанії на сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"У зв'язку з появою в ЗМІ повідомлень про припинення прийому нафти чеською стороною через підвищений вміст хлорорганічних сполук в сировині, яка транспортується по південній гілці "Дружби", повідомляємо, що "Укртранснафта" не зафіксувала повторних випадків надходження нафти з підвищеним вмістом хлорорганічних сполук в українську ділянку нафтопроводу "Дружба" і забезпечує транзит до Європи в плановому режимі", - йдеться в ньому.

Згідно з повідомленням, "Укртранснафта" щодня проводить аналіз проб нафти, що надходить на територію України для потреб європейських споживачів, і результати цих досліджень показують, що вміст хлорорганічних сполук у нафті не перевищує допустиму норму.

Крім цього, згідно з повідомленням, безпідставність побоювань чеських колег підтвердила словацька сторона, яка провела повторний аналіз проб нафти і повідомила, що вміст хлорорганики в сировині не перевищує допустиму норму.

Як повідомляли Українські Новини, "Укртранснафті" необхідно від 3 до 5 місяців на витіснення некондиційної нафти з нафтопроводу "Дружба".

При цьому через зупинку транзиту нафти "Укртранснафта" недоотримала майже 3 мільйони гривень.