Для очистки нефтепровода "Дружба" от некондиционной нефти необходимо 5 месяцев, - "Укртранснефть"

Государственной нефтетранспортной компании "Укртранснефть" необходимо от 3 до 5 месяцев на вытеснение некондиционной нефти из нефтепровода "Дружба".

Об этом Українським Новинам сообщили в пресс-службе компании.

"Полное освобождение украинского участка нефтепровода "Дружба" от некондиционной нефти Urals может занять от 3 до 5 месяцев", - сообщила пресс-служба.

Отмечается, что выплата возмещения дополнительных расходов "Укртранснефти" урегулирована специальными дополнительными соглашениями к действующему договору на транспортировку нефти, заключенному между "Укртранснефтью" и компанией "Транснефть" (Россия).

"Речь идет о возмещении дополнительных расходов, связанных с проведением нестандартных работ из-за попадания российской нефти с повышенным содержанием хлорорганики в украинский участок нефтепровода "Дружба", - отметили в пресс-службе.

При этом точный размер возмещения "Укртранснефть" сможет назвать после завершения нестандартных работ по вытеснению некондиционной нефти из нефтепровода "Дружба".

Как сообщали Українські Новини, в мае "Укртранснефть" возобновила транзит нефти в Европу.

При этом из-за остановки транзита нефти "Укртранснефть" недополучила почти 3 миллиона гривен.

"Укртранснефть" 25 апреля в 21:43 вынужденно приостановила транзит нефти по магистральному нефтепроводу "Мозырь - Броды".