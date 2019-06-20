подписаться на рассылку
26.15 26.5
29.1 29.85
˟
20 июня 2019, четверг, 14:00 101
Экономика 2019-06-20T14:02:03+03:00
Українські Новини
Для очистки нефтепровода "Дружба" от некондиционной нефти необходимо 5 месяцев, - "Укртранснефть"

Для очистки нефтепровода "Дружба" от некондиционной нефти необходимо 5 месяцев, - "Укртранснефть"

Государственной нефтетранспортной компании "Укртранснефть" необходимо от 3 до 5 месяцев на вытеснение некондиционной нефти из нефтепровода "Дружба".

Об этом Українським Новинам сообщили в пресс-службе компании.

"Полное освобождение украинского участка нефтепровода "Дружба" от некондиционной нефти Urals может занять от 3 до 5 месяцев", - сообщила пресс-служба.

Отмечается, что выплата возмещения дополнительных расходов "Укртранснефти" урегулирована специальными дополнительными соглашениями к действующему договору на транспортировку нефти, заключенному между "Укртранснефтью" и компанией "Транснефть" (Россия).

"Речь идет о возмещении дополнительных расходов, связанных с проведением нестандартных работ из-за попадания российской нефти с повышенным содержанием хлорорганики в украинский участок нефтепровода "Дружба", - отметили в пресс-службе.

При этом точный размер возмещения "Укртранснефть" сможет назвать после завершения нестандартных работ по вытеснению некондиционной нефти из нефтепровода "Дружба".

Как сообщали Українські Новини, в мае "Укртранснефть" возобновила транзит нефти в Европу.

При этом из-за остановки транзита нефти "Укртранснефть" недополучила почти 3 миллиона гривен.

"Укртранснефть" 25 апреля в 21:43 вынужденно приостановила транзит нефти по магистральному нефтепроводу "Мозырь - Броды".

Больше новостей о: Нефть Укртранснефть Нефтепровод Дружба Транзит нефти

Архив
Новости
В мае зарплата Холодницкого уменьшилась сразу на 200 тыс. гривен 14:29 Документ
Должность гинеколога-акушера хотят ввести в военных госпиталях 14:27
ГБР вызвало на допросы по заявлениям Портнова Макеенко и Тигипко. На очереди Порошенко, – Труба 14:26
Зеленский создал Офис президента и комиссию по реорганизации АП 14:03
Для очистки нефтепровода "Дружба" от некондиционной нефти необходимо 5 месяцев, - "Укртранснефть" 14:00
больше новостей
Жара усилится, а потом резко похолодает: синоптик дала прогноз до конца недели 06:00 Карта
Зеленский подписал первый закон - об отпусках для усыновителей детей-сирот 11:17
Сытник проводит отпуск в Греции, хотя Зеленский требовал от него громких расследований за 3 месяца 11:17
Игорь Гиркин и Александр Бородай. Скриншот youtube/Politie
Обнародованы телефонные переговоры боевиков с Аксеновым и Сурковым по делу MH17 15:27
Град и шквалы: в части Украины объявлено штормовое предупреждение 11:10
больше новостей
Портнова восстановили в должности профессора Киевского университета Шевченко 11:20
Тымчук погиб во время чистки наградного пистолета в своей квартире 13:33
Сытник проводит отпуск в Греции, хотя Зеленский требовал от него громких расследований за 3 месяца 11:17
Президент Владимир Зеленский на передовой. Фото: president.gov.ua
Минобороны опровергло свое же сообщение о призыве Зеленского на военную службу 07:00 Документ
Митрополит Онуфрий встретился с буковинской школьницей, которую травили одноклассники из-за посещения "неправильной церкви" 18:54
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok