Жадан вважає обрання президентом Зеленського "непорозумінням"

Прозаїк, поет і музикант Сергій Жадан вважає, що Президент Володимир Зеленський перебуває не на своєму місці.\r\nПро це Жадан розповів в інтерв'ю "Українській правді".\r\n"Мені не подобається новий президент. Але, в принципі, у мене і жодних ілюзій стосовно нього не було. Я про це відкрито говорив. Я не є і не був його прихильником. Я підтримував іншого кандидата. Для мене це насправді дуже велике непорозуміння – те, що цей чоловік став президентом України", - сказав він.\r\n"Це класична ситуація, коли людина не на своєму місці", - додав Жадан.\r\nВодночас на питання чи був би музикант Святослав Вакарчук кращим президентом, ніж Зеленський, Жадан сказав, що багато хто міг би бути кращим.\r\n"Я думаю, що в ситуації з Зеленським, зовсім не тяжко бути кращим президентом. Думаю, багато хто міг би бути кращим президентом (сміється)", - сказав він.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Зеленський пообіцяв зробити так, щоб люди в наступні 5 років не плакали.\r\nПеред виборами Президента Сергій Жадан підтримав флешмоб Святослава Вакарчука проти Зеленського.