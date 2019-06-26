Жадан вважає обрання президентом Зеленського "непорозумінням"

Прозаїк, поет і музикант Сергій Жадан вважає, що Президент Володимир Зеленський перебуває не на своєму місці.

Про це Жадан розповів в інтерв'ю "Українській правді".

"Мені не подобається новий президент. Але, в принципі, у мене і жодних ілюзій стосовно нього не було. Я про це відкрито говорив. Я не є і не був його прихильником. Я підтримував іншого кандидата. Для мене це насправді дуже велике непорозуміння – те, що цей чоловік став президентом України", - сказав він.

"Це класична ситуація, коли людина не на своєму місці", - додав Жадан.

Водночас на питання чи був би музикант Святослав Вакарчук кращим президентом, ніж Зеленський, Жадан сказав, що багато хто міг би бути кращим.

"Я думаю, що в ситуації з Зеленським, зовсім не тяжко бути кращим президентом. Думаю, багато хто міг би бути кращим президентом (сміється)", - сказав він.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський пообіцяв зробити так, щоб люди в наступні 5 років не плакали.

Перед виборами Президента Сергій Жадан підтримав флешмоб Святослава Вакарчука проти Зеленського.