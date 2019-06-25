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25 червня 2019, вівторок, 19:50 4
Президент 2019-06-25T19:58:05+03:00
Українські Новини
Зеленський регламентував діяльність Офісу Президента і перепризначив його керівництво

Зеленський регламентував діяльність Офісу Президента і перепризначив його керівництво

Президент Володимир Зеленський затвердив положення про Офісі Президента і перепризначив керівництво Адміністрації Президента керівниками Офісу.

Про це йдеться в указах №436-450 від 25 червня, передають Українські Новини.

Згідно з указом, Офіс Президента є постійно діючим допоміжним органом, основним завданням якого є організаційне, правове, консультативне, інформаційне, експертно-аналітичне та інше забезпечення здійснення Президентом визначених Конституцією повноважень.

До складу Офісу входять: керівник Офісу, перший заступник і заступники, керівник апарату, перший помічник і помічники Президента, радники Президента, прес-секретар Президента, представники та уповноважені Президента, кабінет Президента, кабінет керівника Офісу, директорати та департаменти.

Зеленський звільнив Сергія Трофімова з посади першого заступника глави Адміністрації Президента і призначив його першим заступником керівника Офісу Президента (укази №437 та 438).

Також Президент звільнив Олексія Гончарука, Юрія Костюка, Вадима Пристайка, Руслана Рябошапку, Кирила Тимошенко з посади заступника глави Адміністрації і призначив їх заступниками керівника Офісу (укази №439-448).

Зеленський, крім того, звільнив Олексія Дніпрова з посади керівника апарату Адміністрації і призначив його керівником апарату Офісу (укази №449-450)

Як повідомляли Українські Новини, 20 червня Зеленський створив Офіс Президента і комісію з реорганізації Адміністрації Президента.

Зеленський звільнив Андрій Богдана з посади глави Адміністрації Президента і призначив його руководимтелем Офісу Президента.

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