Обрання підозрюваним у держзраді і тероризмі покарання виключно у вигляді арешту визнано неконституційним

Конституційний Суд визнав неконституційним обрання для підозрюваних у державній зраді і тероризмі запобіжного заходу виключно у вигляді арешту.

Про це Українським Новинам повідомило джерело в суді.

За його словами, на засіданні у вівторок, 25 червня, Велика палата КС визнала неконституційним положення 5 статті 176 Кримінального процесуального кодексу, згідно з якою до підозрюваних у злочинах проти основ нацбезпеки і тероризм не можна застосовувати які-небудь інші запобіжного заходу, крім утримання під вартою.

Авторами конституційної скарги були депутат Верховної Ради Надія Савченко (позафракційна), обвинувачена в тероризмі, і екс-голови Апеляційного суду Криму Валерій Чорнобук, підозрюваний у державній зраді.

Як повідомляли Українські Новини, Леонід Кучма і Володимир Зеленський підозрюються в підготовці до фінансування тероризму, держзраді і перешкоджання ЗСУ.

Тим часом розслідування проти екс-начальника Генштабу Замани, підозрюваного у держзраді, завершено.