підписатися на розсилку
25.95 26.3
29.15 29.95
˟
25 червня 2019, вівторок, 18:44 16
Судова влада 2019-06-25T18:52:46+03:00
Українські Новини
Обрання підозрюваним у держзраді і тероризмі покарання виключно у вигляді арешту визнано неконституційним

Обрання підозрюваним у держзраді і тероризмі покарання виключно у вигляді арешту визнано неконституційним

Конституційний Суд визнав неконституційним обрання для підозрюваних у державній зраді і тероризмі запобіжного заходу виключно у вигляді арешту.

Про це Українським Новинам повідомило джерело в суді.

За його словами, на засіданні у вівторок, 25 червня, Велика палата КС визнала неконституційним положення 5 статті 176 Кримінального процесуального кодексу, згідно з якою до підозрюваних у злочинах проти основ нацбезпеки і тероризм не можна застосовувати які-небудь інші запобіжного заходу, крім утримання під вартою.

Авторами конституційної скарги були депутат Верховної Ради Надія Савченко (позафракційна), обвинувачена в тероризмі, і екс-голови Апеляційного суду Криму Валерій Чорнобук, підозрюваний у державній зраді.

Як повідомляли Українські Новини, Леонід Кучма і Володимир Зеленський підозрюються в підготовці до фінансування тероризму, держзраді і перешкоджання ЗСУ.

Тим часом розслідування проти екс-начальника Генштабу Замани, підозрюваного у держзраді, завершено.

Більше новин про: Арешт Конституційний Суд Тероризм держзрада

Архів
Новини
Зеленський регламентував діяльність Офісу Президента і перепризначив його керівництво 19:50
Великі промспоживачі готуються до старту нового енергоринку 19:22
Нічний тариф залишається, - київський постачальник електроенергії спростував інформацію про його скасування для населення 19:13
У Держдумі допускають участь представників від окупованого Криму в ПАРЄ від Росії 19:05
Керівництво "Енергоринку" цілеспрямовано зриває энергореформу, – Марунич 18:53
більше новин
З 1 липня буде скасовано нічний тариф на електроенергію, - "Житомиробленерго" 19:47
Кабмін підвищить пенсії з 1 липня: на скільки і для яких категорій зростуть виплати 16:25
ЦВК відмовилася зареєструвати всіх кандидатів у депутати Ради від "Руху нових сил" Саакашвілі 22:32
МОЗ хоче встановити максимальний рівень нікотину і смол у цигарках 19:24
Юридичний тиск на Росію - це найефективніша стратегія перемоги, - Сенченко 10:56
більше новин
Українська делегація в ПАРЄ не отримала підтримки з боку АП і Зеленського, - Геращенко 23:45
ЦВК відмовилася зареєструвати всіх кандидатів у депутати Ради від "Руху нових сил" Саакашвілі 22:32
В Адміністрації Путіна занепокоїлися через арешти активів в Україні 12:18
Активіст однієї з партій помер після побиття поліцейськими у Вінниці 20:31
Затримані на мітингу у Москві. Фото: Артем Лоскутов
У Росії на мітингах проти політрепресій затримали активістів з "провокаційними" плакатами 23:11
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok