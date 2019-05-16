Расследование против экс-начальника Генштаба Заманы, подозреваемого в госизмене, завершено

Главная военная прокуратура завершила расследование уголовного производства в отношении бывшего начальника Генерального штаба - главнокомандующего Вооруженных сил Владимира Заманы по подозрению в государственной измене.\r\nОб этом говорится в сообщении пресс-службы военной прокуратуры.\r\nПодозреваемому и его защитникам 16 мая предоставлен доступ к материалам досудебного расследования для ознакомления.\r\nПосле этого дело будет передано в суд.\r\nРанее суд продлил арест Заманы до 17 июня.\r\nКак сообщали Українськi Новини, генпрокуратура получила доступ к электронной переписке экс-начальника Генштаба Заманы.\r\nРанее военная прокуратура задержала экс-начальника Генштаба Заману.