Расследование против экс-начальника Генштаба Заманы, подозреваемого в госизмене, завершено

Главная военная прокуратура завершила расследование уголовного производства в отношении бывшего начальника Генерального штаба - главнокомандующего Вооруженных сил Владимира Заманы по подозрению в государственной измене.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы военной прокуратуры.

Подозреваемому и его защитникам 16 мая предоставлен доступ к материалам досудебного расследования для ознакомления.

После этого дело будет передано в суд.

Ранее суд продлил арест Заманы до 17 июня.

Как сообщали Українськi Новини, генпрокуратура получила доступ к электронной переписке экс-начальника Генштаба Заманы.

Ранее военная прокуратура задержала экс-начальника Генштаба Заману.