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16 мая 2019, четверг, 22:13 420
Судебная власть 2019-05-16T22:15:05+03:00
Українські Новини
Расследование против экс-начальника Генштаба Заманы, подозреваемого в госизмене, завершено

Расследование против экс-начальника Генштаба Заманы, подозреваемого в госизмене, завершено

Владимир Замана. Фото: Минобороны Украины
Владимир Замана. Фото: Минобороны Украины

Главная военная прокуратура завершила расследование уголовного производства в отношении бывшего начальника Генерального штаба - главнокомандующего Вооруженных сил Владимира Заманы по подозрению в государственной измене.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы военной прокуратуры.

Подозреваемому и его защитникам 16 мая предоставлен доступ к материалам досудебного расследования для ознакомления.

После этого дело будет передано в суд.

Ранее суд продлил арест Заманы до 17 июня.

Как сообщали Українськi Новини, генпрокуратура получила доступ к электронной переписке экс-начальника Генштаба Заманы.

Ранее военная прокуратура задержала экс-начальника Генштаба Заману.

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