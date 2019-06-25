Президент Володимир Зеленський звільнив Руслана Стефанчука з посади радника Президента і призначив його представником Президента у Верховній Раді.\r\nПро це йдеться в указах №451 та №452 від 25 червня, передають Українські Новини.\r\nУказом №451 Зеленський звільнив Стефанчука з посади радника Президента, а другим указом призначив його представником Президента в парламенті.\r\n"Призначити Стефанчука Руслана Олексійовича Представником Президента України у Верховній Раді України", - йдеться в указі №452.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, 21 травня указом №312 Зеленський призначив радником Президента - представником Президента в Раді Стефанчука.\r\nДмитро Разумков, Руслан Стефанчук, Ірина Венедиктова, Давид Арахамія і Галина Янченко очолили список політичної партії "Слуга народу" на позачергових виборах депутатів Верховної Ради, які відбудуться 21 липня.\r\nРаніше Стефанчук негативно оцінює судову реформу колишнього Президента Петра Порошенка і вважає, що вона була проведена на три з мінусом.