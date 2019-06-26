Зеленський не знає які лікарні отримають 200 "швидких", що він рекламував

Адміністрація Президента (АП) України повідомила, що Фонд Ріната Ахметова, який купив для дитячих лікарень в обласних і районних центрах 200 спеціалізованих автомобілів швидкої медичної допомоги, самостійно обрав постачальника та взяв на себе функції укладання договорів з лікарнями і розподілу автомобілів.

Про це йдеться у відповіді АП на запит Українських Новин.

"Стосовно надання інформації з питань, пов'язаних з передачею дитячим лікарням 200 спеціалізованих автомобілів "Швидка допомога", зазначаємо, що 14 червня 2019 року Президент України Володимир Зеленський публічно підтримав проект щодо передачі 200 автомобілів "Швидка допомога" українським лікарням", - вказано в документі.

Також у відповіді АП наголосили, що "проект здійснюється завдяки благодійному внеску Фонду Ріната Ахметова, який узяв на себе не лише витрати із закупівлі, а й функції з відбору постачальника автомобілів та укладання договорів з лікарнями".

Зазначимо, 20 червня директор з комунікацій в System Capital Management Наталія Ємченко анонсувала купівлю Фондом Ріната Ахметова 200 автомобілів швидкої медичної допомоги для лікарень України до кінця 2019 року. "Анонсуємо сьогодні цей великий проект, в якому чудово все. Це буде 136 швидких (Peugeot та Ford) різної комплектації. І ще 64 позашляховика, що обладнані медичною технікою, для віддалених територіальних громад", - написала Ємченко на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

14 червня Президент Зеленський повідомив про придбання 200 автомобілів швидкої медичної допомоги для дитячих лікарень за кошти меценатів. "200 спеціальних "швидких" для більш ніж 100 дитячих лікарень в обласних і районних центрах були придбані за бюджетні кошти, а за домовленістю з меценатами", - сказано в мікроблозі Twitter.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський заявив, що домовився з українськими бізнесменами: з Віктором Пінчуком - про фінансову підтримку військових, з Рінатом Ахметовим - медицини та автодоріг Донбасу, з Коломойським - інфраструктури, але він ще про це не знає.