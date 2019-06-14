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14 июня 2019, пятница, 22:52 15
Общество 2019-06-14T22:54:28+03:00
Українські Новини
Зеленский рассказал о покупке 200 машин "скорой" за счет меценатов

Зеленский рассказал о покупке 200 машин "скорой" за счет меценатов

Скорая помощь
Скорая помощь

За счет средств меценатов приобретены 200 машин скорой помощи для детских больниц.

Об этом говорится в сообщении Президента Владимира Зеленского в микроблоге Twitter, передают Українськi Новини.

"200 специальных скорых для более чем 100 детских больниц в областных и районных центрах были приобретены не за бюджетные средства, а по договоренности с меценатами", - сказано в нем.

Кроме того, Зеленский поздравил украинских медиков с наступающим праздником, а также пожелал украинцам крепкого здоровья.

Как сообщали Українськi Новини, Супрун объяснила, в каких случаях "скорая" приедет на вызов по новым правилам.

Ранее "скорой" запретили выезжать к больным на дом из-за высокой температуры.

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