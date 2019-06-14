Зеленский рассказал о покупке 200 машин "скорой" за счет меценатов

За счет средств меценатов приобретены 200 машин скорой помощи для детских больниц.\r\nОб этом говорится в сообщении Президента Владимира Зеленского в микроблоге Twitter, передают Українськi Новини.\r\n"200 специальных скорых для более чем 100 детских больниц в областных и районных центрах были приобретены не за бюджетные средства, а по договоренности с меценатами", - сказано в нем.\r\nКроме того, Зеленский поздравил украинских медиков с наступающим праздником, а также пожелал украинцам крепкого здоровья.\r\nКак сообщали Українськi Новини, Супрун объяснила, в каких случаях "скорая" приедет на вызов по новым правилам.\r\nРанее "скорой" запретили выезжать к больным на дом из-за высокой температуры.