Зеленский рассказал о покупке 200 машин "скорой" за счет меценатов

За счет средств меценатов приобретены 200 машин скорой помощи для детских больниц.

Об этом говорится в сообщении Президента Владимира Зеленского в микроблоге Twitter, передают Українськi Новини.

"200 специальных скорых для более чем 100 детских больниц в областных и районных центрах были приобретены не за бюджетные средства, а по договоренности с меценатами", - сказано в нем.

Кроме того, Зеленский поздравил украинских медиков с наступающим праздником, а также пожелал украинцам крепкого здоровья.

Как сообщали Українськi Новини, Супрун объяснила, в каких случаях "скорая" приедет на вызов по новым правилам.

Ранее "скорой" запретили выезжать к больным на дом из-за высокой температуры.