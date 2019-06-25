Відео про окупації Румунією частини України: суд на вимогу СБУ призначив експертизу

Суд призначив лінгвістичну експертизу опублікованого в Youtube відео про окупації Румунією частині України у 2022 році.

Про це йдеться в матеріалах суду, передають Українські Новини.

Зазначено, що Головне слідче управління Служби безпеки України відкрило 3 червня кримінальне провадження за ч. 1 ст. 14 год. 2 ст. 110 (готування до вчинення посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, а також публічні заклики чи розповсюдження матеріалів із закликами до вчинення таких дій, вчинені за попередньою змовою групою осіб, поєднані з розпалюванням національної ворожнечі) Кримінального кодексу.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 26 травня на відеохостингу YouTube невстановленими особами розміщено відео про те, як у 2022 році Румунія може окупувати частину території України, а саме Чернівецьку та частину Одеської областей, скориставшись можливою активізацією бойових дій Російської Федерації на Сході України.

Для визначення наявності в даному відеозапису ознак кримінального правопорушення СБУ попросила суд призначити експертизу.

Суд 20 червня це прохання задовольнив і доручив Київському науково-дослідному інституту судових експертиз Міністерства юстиції провести судово-лінгвістичну експертизу.

"Відповідь на поставлені питання надати з урахуванням суспільно-політичної ситуації в Україні, в період з 30.11.2013 по даний час", - наголошується в рішенні суду.

Ухвала суду оскарженню не підлягає.

Як повідомляли Українські Новини, раніше Генеральна прокуратура відкрила кримінальне провадження і доручила Службі безпеки України розслідувати факт публікації в Youtube відео про окупацію Румунією частини України.

26 травня на YouTube було опубліковано аматорське відео про окупацію Румунією у 2022 році Чернівецькою і частини Одеської областей України.