подписаться на рассылку
26.65 27
29.5 30.15
˟
04 июня 2019, вторник, 15:20 54
Судебная власть 2019-06-04T15:23:46+03:00
Українські Новини
ГПУ открыла дело из-за видео об оккупации Румынией Буковины

ГПУ открыла дело из-за видео об оккупации Румынией Буковины

ГПУ
ГПУ

Генеральная прокуратура открыла уголовное производство и поручила Службе безопасности Украины расследовать факт публикации в Youtube видеозаписи об оккупации Румынией части Украины.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Генпрокуратуры, передают Українськi Новини.

Указано, что во вторник, 4 июня, прошло оперативное совещание под председательством заместителя генерального прокурора - главного военного прокурора Анатолия Матиоса из-за обнародования указанной видеозаписи.

Сообщается, что 3 июня прокуратура открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 14 ч. 2 ст. 110 (приготовление к совершению посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, а также публичные призывы или распространение материалов с призывами к совершению таких действий, совершенные по предварительному сговору группой лиц, соединенные с разжиганием национальной вражды) Уголовного кодекса.

Расследование дела поручено Главному следственному управлению СБУ.

В совещании приняли участие временно исполняющий обязанности председателя СБУ Иван Баканов, врио начальника Главного следственного управления СБУ Александр Кравченко, врио председателя Службы внешней разведки Андрей Алексеенко, и.о. председателя Государственной пограничной службы Юрий Гресько, врио начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины А. Иващенко, заместитель министра иностранных дел Василий Боднар, а также руководители структурных подразделений указанных органов.

На совещании согласован план досудебного расследования.

Одной из основных версий следствием рассматривается вариант специальной информационной операции со стороны российских спецслужб.

Как сообщали Українськi Новини, на видеохостинге YouTube было опубликовано любительское видео об оккупации Румынией в 2022 году Черновицкой и части Одесской областей Украины.

Ранее министр внутренних дел Италии Маттео  Сальвини в интервью американскому изданию The Washington Post заявил, что считает аннексию Россией Крыма законной и назвал Евромайдан псевдореволюцией, организованной иностранными странами.

Больше новостей о: Румыния ГПУ Оккупация

Архив
Новости
Зеленский в Брюсселе рассказал о своих вопросах для лидеров Европы 16:04
Филатов подал в суд на главу ПЦУ Днепропетровщины 15:55
Руководители Деснянского района Киева допустили разглашение гостайны, - СБУ 15:53
Дэвид Линч получит первый "Оскар" в жизни 15:53
Рябошапка пригрозил Сытнику и Холодницкому "сделать выводы", если они не покажут результат за 3 месяца 15:42
больше новостей
Мощные ливни с градом и шквалами: синоптик предупредила об опасной погоде в начале недели 06:00 Карта
Мосийчук подрался с Ляшко и ударил его тростью по лбу перед уходом из "радикалов" 18:45
Были без сознания пьяны: бабушка раненого мальчика заявила, что полицейские признали свою вину 19:57
Сегодня выйдет заключительная серия "Чернобыля". Где смотреть 06:01
Ярош назвал партию, по списку которой пойдет на досрочные выборы Рады 12:12
больше новостей
Дела против Порошенко по заявлениям Портнова имеют правовую перспективу, - Труба 10:41
Полицейским, которые ранили пятилетнего мальчика под Киевом, смягчили обвинение 08:00
Мосийчук подрался с Ляшко и ударил его тростью по лбу перед уходом из "радикалов" 18:45
Супрун не собирается уезжать из Украины даже в случае отставки с должности 17:54
Электроэнергия при новом рынке дорожать не будет, - НКРЕКП 08:00 Документ
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok