ГПУ открыла дело из-за видео об оккупации Румынией Буковины

Генеральная прокуратура открыла уголовное производство и поручила Службе безопасности Украины расследовать факт публикации в Youtube видеозаписи об оккупации Румынией части Украины.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Генпрокуратуры, передают Українськi Новини.

Указано, что во вторник, 4 июня, прошло оперативное совещание под председательством заместителя генерального прокурора - главного военного прокурора Анатолия Матиоса из-за обнародования указанной видеозаписи.

Сообщается, что 3 июня прокуратура открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 14 ч. 2 ст. 110 (приготовление к совершению посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, а также публичные призывы или распространение материалов с призывами к совершению таких действий, совершенные по предварительному сговору группой лиц, соединенные с разжиганием национальной вражды) Уголовного кодекса.

Расследование дела поручено Главному следственному управлению СБУ.

В совещании приняли участие временно исполняющий обязанности председателя СБУ Иван Баканов, врио начальника Главного следственного управления СБУ Александр Кравченко, врио председателя Службы внешней разведки Андрей Алексеенко, и.о. председателя Государственной пограничной службы Юрий Гресько, врио начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины А. Иващенко, заместитель министра иностранных дел Василий Боднар, а также руководители структурных подразделений указанных органов.

На совещании согласован план досудебного расследования.

Одной из основных версий следствием рассматривается вариант специальной информационной операции со стороны российских спецслужб.

Как сообщали Українськi Новини, на видеохостинге YouTube было опубликовано любительское видео об оккупации Румынией в 2022 году Черновицкой и части Одесской областей Украины.

Ранее министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини в интервью американскому изданию The Washington Post заявил, что считает аннексию Россией Крыма законной и назвал Евромайдан псевдореволюцией, организованной иностранными странами.