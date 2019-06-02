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02 июня 2019, воскресенье, 20:22 6764
Судебная власть 2019-06-02T20:22:32+03:00
Українські Новини
Матиос проведет совещание с руководством Генштаба, МИДа и СБУ из-за видео об оккупации Буковины

Матиос проведет совещание с руководством Генштаба, МИДа и СБУ из-за видео об оккупации Буковины

Анатолий Матиос
Анатолий Матиос

Во вторник, 4 июня, главный военный прокурор Анатолий Матиос проведет совещание с руководством МИД, Генштаба ВСУ и ГУР, Службы внешней разведки и СБУ касательно провокационного видео якобы о захвате Румынией территории Буковины в 2022 году. Об этом Матиос написал на своей странице в Facebook.

Так, Матиос сообщил, что внесет данные в Единый реестр досудебных расследований о подготовке преступлений с посягательством на территориальную целостность Украины.

"Буквально завтра лично внесу в Единый реестр досудебных расследований данные о подготовке (понятными, но процессуально не установленными лицами) к совершению особо тяжких преступлений, посягающих на территориальную целостность украинского государства", - написал Матиос.

Также Матиос сообщил, что во вторник проведет совещание с руководством МИД, Генерального штаба и ГУР МОУ, Службы внешней разведки, а также исполняющим обязанности председателя СБУ.

"Все получат законные поручения в рамках уголовного производства", - добавил Матиос.

Отметим, накануне на видеохостинге YouTube было опубликовано любительское видео об оккупации Румынией в 2022 году Черновицкой и части Одесской областей Украины.

Как сообщали Українські Новини, МИД пригласил вице-премьера Италии после скандального заявления о "законной аннексии Крыма".

Ранее министр внутренних дел Италии Маттео  Сальвини в интервью американскому изданию The Washington Post заявил, что считает аннексию Россией Крыма законной и назвал Евромайдан псевдореволюцией, организованной иностранными странами.

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