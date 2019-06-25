На Закарпатті палахкотів дитячий табір: з'явилося відео і подробиці інциденту

У вівторок, 25 червня, спалахнув дах будівлі туристичного комплексу "Віссон", який розташований на околиці в селі Кострино, Великоберезнянського району.\r\nЯк повідомляє Mukachevo.net з посиланням на ДСНС, повідомлення про пожежу рятувальникам надійшло о 4:38.\r\nДо прибуття рятувальників, адміністрація закладу евакуювали всіх відвідувачів. На щастя, ніхто не постраждав.\r\nПлоща спалаху становить близько 500 кв. м. ліквідовують пожежу 3 одиниці техніки з Великого Березного та Перечина.\r\nВже в 5:40 пожежу було локалізовано. Зараз ліквідація пожежі триває.\r\n(Новина доповнена подробицями і відео) \r\nЗа попередньою інформацією, на момент пожежі в комплексі відпочивало 77 дітей.\r\nПовідомляється, що пожежу виявили діти, які вранці з тренером вийшли на зарядку.\r\nЛіквідують пожежу 12 пожежних з трьома одиницями техніки.\r\nВ мережі з'явилося відео масштабної пожежі туристичного комплексу "Віссон".\r\n\r\n\r\n\r\nНагадаємо, масштабна пожежа почалася під Києвом: палахкотіли склади.\r\nРаніше під Дніпром загорілася електричка, люди на ходу вистрибували з вагонів.\r\n