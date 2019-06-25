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25 червня 2019, вівторок, 16:49 53 Доповнено
Політика 2019-06-25T17:15:02+03:00
Українські Новини
На Закарпатті палахкотів дитячий табір: з'явилося відео і подробиці інциденту

На Закарпатті палахкотів дитячий табір: з'явилося відео і подробиці інциденту

У вівторок, 25 червня, спалахнув дах будівлі туристичного комплексу "Віссон", який розташований на околиці в селі Кострино, Великоберезнянського району.

Як повідомляє Mukachevo.net з посиланням на ДСНС, повідомлення про пожежу рятувальникам надійшло о 4:38.

До прибуття рятувальників, адміністрація закладу евакуювали всіх відвідувачів. На щастя, ніхто не постраждав.

Площа спалаху становить близько 500 кв. м. ліквідовують пожежу 3 одиниці техніки з Великого Березного та Перечина.

Вже в 5:40 пожежу було локалізовано. Зараз ліквідація пожежі триває.

(Новина доповнена подробицями і відео)

За попередньою інформацією, на момент пожежі в комплексі відпочивало 77 дітей.

Повідомляється, що пожежу виявили діти, які вранці з тренером вийшли на зарядку.

Ліквідують пожежу 12 пожежних з трьома одиницями техніки.

В мережі з'явилося відео масштабної пожежі туристичного комплексу "Віссон".

Нагадаємо, масштабна пожежа почалася під Києвом: палахкотіли склади.

Раніше під Дніпром загорілася електричка, люди на ходу вистрибували з вагонів.

 

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