Масштабный пожар начался под Киевом: полыхают склады

В воскресенье, 23 июня, под Киевом в городе Буча произошел масштабный пожар. Загорелись складские помещения на улице Депутатской. Сообщение о пожаре поступило около 08:00, однако по состоянию на 12:00 огонь все еще не потушили.\r\nВызов на линию экстренных служб поступил в 07:40, соощает Информатор со ссылкой на пост группы "Бучінська міська рада" в Facebook.\r\nНа данный момент спасатели все еще пытаются справиться с огнем и локализовать пожар. На месте работает семь пожарных автомобилей. Предварительно, без пострадавших. Причина возгорания также устанавливается.\r\n\r\nПожар в Буче. Фото: Информатор\r\nНапомним, ранее под Днипром загорелась электричка, люди на ходу выпрыгивали из вагонов.