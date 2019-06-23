Масштабный пожар начался под Киевом: полыхают склады

В воскресенье, 23 июня, под Киевом в городе Буча произошел масштабный пожар. Загорелись складские помещения на улице Депутатской. Сообщение о пожаре поступило около 08:00, однако по состоянию на 12:00 огонь все еще не потушили.

Вызов на линию экстренных служб поступил в 07:40, соощает Информатор со ссылкой на пост группы "Бучінська міська рада" в Facebook.

На данный момент спасатели все еще пытаются справиться с огнем и локализовать пожар. На месте работает семь пожарных автомобилей. Предварительно, без пострадавших. Причина возгорания также устанавливается.

Пожар в Буче. Фото: Информатор

Напомним, ранее под Днипром загорелась электричка, люди на ходу выпрыгивали из вагонов.