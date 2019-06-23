подписаться на рассылку
26.05 26.4
29.15 29.9
˟
23 июня 2019, воскресенье, 13:15 91
Происшествия 2019-06-23T13:18:04+03:00
Українські Новини
Масштабный пожар начался под Киевом: полыхают склады

Масштабный пожар начался под Киевом: полыхают склады

Пожар в Буче. Фото: Информатор
Пожар в Буче. Фото: Информатор

В воскресенье, 23 июня, под Киевом в городе Буча произошел масштабный пожар. Загорелись складские помещения на улице Депутатской. Сообщение о пожаре поступило около 08:00, однако по состоянию на 12:00 огонь все еще не потушили.

Вызов на линию экстренных служб поступил в 07:40, соощает Информатор со ссылкой на пост группы "Бучінська міська рада" в Facebook.

На данный момент спасатели все еще пытаются справиться с огнем и локализовать пожар. На месте работает семь пожарных автомобилей. Предварительно, без пострадавших. Причина возгорания также устанавливается.

Пожар в Буче. Фото: ИнформаторПожар в Буче. Фото: Информатор

Напомним,  ранее под Днипром загорелась электричка, люди на ходу выпрыгивали из вагонов.

Больше новостей о: Пожар на складе

Архив
Новости
Рабочая неделя в Украине начнется с гроз и жары до +35 13:45
Пожар в Буче. Фото: Информатор
Масштабный пожар начался под Киевом: полыхают склады 13:15
Данные МВД и "КиевПрайда" о количестве участников марша ЛГБТ отличаются почти в три раза 12:45
ЦИК отказал в регистрации на выборы в Раду Коммунистической партии 12:15
Ураган идет на Киев и область: объявлен желтый уровень опасности 11:50
больше новостей
Жара "перевалит" за +36 и уйдет в Европу: синоптик предупредила о резкой смене погоды в Украине 06:00 Карта
Удалить волосы и помыться: Супрун рассказала, как предотвратить неприятный запах пота в жару 23:50
Россию обязали заплатить украинке за аннексию Крыма 18:06
В центре Кривого Рога на автобусной остановке прогремел взрыв, есть пострадавшие 16:15
Зеленский уволил экс-замглавы СБУ Фролова с военной службы 18:04
больше новостей
Кнопкодавы в Раде заплатят по $3 тысячи: Зеленский внес законопроект 20:30
Жара "перевалит" за +36 и уйдет в Европу: синоптик предупредила о резкой смене погоды в Украине 06:00 Карта
ГБР допросило Портнова об узурпации власти Порошенко и фальсификациях Парубия при формировании коалиции 15:30
Удалить волосы и помыться: Супрун рассказала, как предотвратить неприятный запах пота в жару 23:50
Павел Демчина. Фото: fakty.ictv.ua
СБУ против НАБУ: Демчина проиграл суд Сытнику 17:44
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok