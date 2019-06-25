За вступ України в ЄС виступає більше половини українців,

56,7% респондентів, опитаних Українським інститутом соціологічних досліджень ім. Олександра Яременка і центром "Соціальний моніторинг", проголосували б на рефендуме за вступ України в Європейський Союз, 19,4% - за відновлення економічних відносин з Росією, Білоруссю, Казахстаном та іншими країнами СНД.

Про це свідчать результати опитування, передають Українські Новини.

Згідно йому, 13,5% опитаних не брали б участь у референдумі, 10,4% - не змогли відповісти.

Крім того, 95,2% респондентів вказали припинення вогню на Донбасі як найбільш важливу проблему, 96% - зростання комунальних тарифів, 95,1% - зростання цін і інфляція, 93,2% - повернення військовополонених українців.

Статистична похибка вибірки не перевищує 1,8%.

Як повідомляли Українські Новини, 45,3% опитаних Інститутом соцдосліджень ім. Яременко та "Соцмониторингом" за "Слугу народу", 12,1% - за "Опозиційну платформу" 8,8% - за "Батьківщину", 8,4% - за "Євросолідарність" і 6,8% - за "Голос" на виборах Ради.

Згідно з опитуванням КМІС, "Слуга народу" та "Опозиційна платформа" набирають найбільше голосів на виборах в Раду.