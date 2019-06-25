Національний банк вирішив ввести банкноту 1 000 гривень із 25 жовтня і вивести з обігу монети 1,2 і 5 коп. із жовтня.\r\nПро це повідомив голова НБУ Яків Смолій на прес-конференції, передають Українські Новини.\r\nЗ його слів, монети 1, 2 і 5 копійок перестануть бути платіжним засобом в Україні і будуть виведені з обігу з 1 жовтня 2019 року.\r\nТакож з обігу поступово буде виводитися монета номіналом 25 копійок, яка поки залишиться платіжним засобом.\r\nНаціональний банк також із 25 жовтня 2019 введе в обіг банкноту нового високого номіналу - 1000 гривень.\r\nВ результаті - після завершення процесу вилучення дрібних монет і введення в обіг банкноти нового номіналу - номінальний ряд гривні скоротиться із 17 до 12 номіналів.\r\n"Всього в ньому залишиться 6 номіналів монет і 6 номіналів банкнот. Так він стане більш упорядкованим", - уточнив Яків Смолій.\r\nЗ його слів, саме низка з 11-13 номіналів є найбільш вживаним підходом для провідних країн у різних куточках світу - від США, Канади, Великої Британії до Чехії, Данії, Швейцарії та Австралії.\r\nКлючові причини й переваги: зручність для користувачів; занадто велика різноманітність банкнот і монет призводить до плутанини в гаманцях і забирає зайвий час при здійсненні розрахунків.\r\nЗ огляду на зростання рівня доходів і цін, українці вже практично не використовують монети дрібних номіналів, зате з'явилася потреба в банкноті вищого номіналу, ніж 500 гривень.\r\nЗокрема, монети 1, 2 і 5 копійок рідко використовуються в розрахунках за товари і послуги та майже не повертаються з обігу в банківській системі.\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, в Україні з'являться монети номіналом 5 і 10 гривень.\r\n17 грудня 2018 Національний банк випустив сувенірну неплатіжну банкноту "Сто гривень", яка відтворює дизайн української банкноти номінальною вартістю 100 гривень, введеної в обіг 17 жовтня 1918 року.