Доходи і ціни зросли: В Україні з'явиться банкнота 1 000 гривень

Національний банк вирішив ввести банкноту 1 000 гривень із 25 жовтня і вивести з обігу монети 1,2 і 5 коп. із жовтня.

Про це повідомив голова НБУ Яків Смолій на прес-конференції, передають Українські Новини.

З його слів, монети 1, 2 і 5 копійок перестануть бути платіжним засобом в Україні і будуть виведені з обігу з 1 жовтня 2019 року.

Також з обігу поступово буде виводитися монета номіналом 25 копійок, яка поки залишиться платіжним засобом.

Національний банк також із 25 жовтня 2019 введе в обіг банкноту нового високого номіналу - 1000 гривень.

В результаті - після завершення процесу вилучення дрібних монет і введення в обіг банкноти нового номіналу - номінальний ряд гривні скоротиться із 17 до 12 номіналів.

"Всього в ньому залишиться 6 номіналів монет і 6 номіналів банкнот. Так він стане більш упорядкованим", - уточнив Яків Смолій.

З його слів, саме низка з 11-13 номіналів є найбільш вживаним підходом для провідних країн у різних куточках світу - від США, Канади, Великої Британії до Чехії, Данії, Швейцарії та Австралії.

Ключові причини й переваги: ​​зручність для користувачів; занадто велика різноманітність банкнот і монет призводить до плутанини в гаманцях і забирає зайвий час при здійсненні розрахунків.

З огляду на зростання рівня доходів і цін, українці вже практично не використовують монети дрібних номіналів, зате з'явилася потреба в банкноті вищого номіналу, ніж 500 гривень.

Зокрема, монети 1, 2 і 5 копійок рідко використовуються в розрахунках за товари і послуги та майже не повертаються з обігу в банківській системі.

Як повідомляли Українські Новини, в Україні з'являться монети номіналом 5 і 10 гривень.

17 грудня 2018 Національний банк випустив сувенірну неплатіжну банкноту "Сто гривень", яка відтворює дизайн української банкноти номінальною вартістю 100 гривень, введеної в обіг 17 жовтня 1918 року.