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25 червня 2019, вівторок, 09:48 16
Події 2019-06-25T12:15:03+03:00
Українські Новини
У Полтаві половина жителів міста залишилася без води

У Полтаві половина жителів міста залишилася без води

У Полтаві В понеділок, 24 червня, без водопостачання залишились мешканці п'яти найбільших мікрорайонів міста через борги водоканалу за електроенергію. Про це повідомила прес-служба Полтававодоканал.

Зупинка водопостачання викликана відключенням від електроенергії 4-й водозабору.

"24 червня 2019 року о 15:50 співробітниками АТ Полтаваобленерго було знеструмлено 4-й водозабір і почалося відключення від електроенергії інших об'єктів водоканалу, що є грубим порушенням Закону України "Про питну воду та питне водопостачання" (ст. 6). Аргументація - борги минулих років за електроенергію", - сказано в повідомленні.

У комунальному підприємстві зазначили, що без водопостачання залишилися мікрорайони міста - 1,2,3, Алмазний, Половки.

"Під загрозою зупинка водопостачання всього міста і зупинка каналізаційно-насосних станцій", - йдеться в повідомленні. Також в Полтававодоканалі попередили, що це може спричинити екологічну катастрофу, наслідки якої важко передбачити".

Як повідомляли Українські Новини, раніше місто в Миколаївській області залишилось без води.

Також "Воді Донбасу" обмежили електрика, частина Донецької області залишилася без водопостачання.

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