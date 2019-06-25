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25 червня 2019, вівторок, 08:00 10 Документ
Кабмін 2019-06-25T08:45:02+03:00
Українські Новини
Супрун за травень заробила менше за всіх своїх заступників навіть з надбавкою в 9,6 тис. гривень

Супрун за травень заробила менше за всіх своїх заступників навіть з надбавкою в 9,6 тис. гривень

Уляна Супрун.
Уляна Супрун.

Заробітна плата виконує обов'язки міністра охорони здоров'я Уляни Супрун за травень становила 32,1 тис. гривень, її заступників - від 39,8 тис. до 66,1 тис. гривень, державного секретаря міністерства - 74,7 тис. гривень.

Про це сказано у відповіді Міністерства охорони здоров'я на запит Українських Новин.

Сума коштів, нарахована Супрун у травні, становить 32 137 гривень, з яких посадовий оклад становить 12 857 гривень, надбавка за вислугу років - 771 гривня, надбавка за інтенсивність праці - 9 643 гривні, надбавка за роботу з секретними документами - 1 929 гривень, відрядження - 2 940 гривень, відпускні - 3 997 гривень.

Зарплата заступників міністра Романа Ілика становить 66,1 тис. гривень, Павла Ковтонюка - 62 тис. гривень, Олександра Лінчевського - 64,4 тис. гривень, Ольги Стефанишиної (звільнена 12 червня) - 39,8 тис. гривень і держсекретаря Артема Янчука - 74,7 тис. гривень.

Як повідомляли Українські Новини, Супрун задекларувала 354 тис. гривень доходів за 2018 рік.

Також Супрун заробила вдвічі менше своїх заступників навіть з надбавками і відрядними. Крім того, Супрун не збирається їхати з України навіть у разі відставки з посади.

Тим часом Кабмін звільнив заступника міністра охорони здоров'я Стефанишину, яка вирішила балотуватися в Раду від "Голосу".

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